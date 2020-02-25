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武漢肺炎疫情衝擊民俗活動
武漢肺炎疫情持續升溫，外界擔憂清明節、媽祖遶境等宗教民俗活動將成防疫漏洞。內政部長徐國勇25日呼籲，人群眾多的大型活動應立即要有延期的備案，盼當疫情中心有任何請求時遵守相關法規，共體時艱。
武漢肺炎疫情衝擊民俗活動
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武漢肺炎疫情衝擊民俗活動7/17

白沙屯媽祖進香停辦與否 北港將視拱天宮決定

最新更新：2020/02/25 19:32

（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）苗栗縣通霄鎮的白沙屯拱天宮每年徒步赴雲林縣北港朝天宮進香，但今年恐因擔憂武漢肺炎疫情停辦，北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，繼續事前準備作業，並等待拱天宮決定。

白沙屯媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香活動，今年預計3月24日凌晨2時15分，自苗栗縣通霄鎮拱天宮出發，沿途橫跨苗栗、台中、彰化、雲林等縣市。但隨著武漢疫情升溫，外界擔憂遶境是否會成為防疫破口。

蔡咏鍀接受中央社記者採訪時表示，距離遶境仍有1個月，難預料疫情發展，一切遵照中央流行疫情指揮中心指令做好防疫，並等待拱天宮的決定。

由於每年的白沙屯媽祖遶境活動，將帶來上萬人湧入北港鎮，因此朝天宮近來也協助香客尋找休息處，並進行寺廟周邊消毒，預先做好各項防疫規劃及措施。

針對白沙屯媽祖3月底將抵達雲林縣北港，台中大甲鎮瀾宮媽祖的遶境活動也將路過雲林，雲林縣長張麗善坦言，非常擔憂兩大遶境活動行經雲林縣，但對於宗教信仰予以尊重，會做好更嚴謹的防疫措施。

張麗善說，將在進香、遶境活動的沿途熱點增設洗手台跟提供消毒液，讓大家勤洗手，並建議參加活動民眾進入群聚密閉的空間，應在入口處量體溫，也請盡量選擇在空曠場所休息。（編輯：洪學廣）1090225

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