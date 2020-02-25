通靈少女拍攝地汐止濟德宮停辦南巡之旅 改祈福法會

（中央社記者葉臻新北25日電）歷史悠久的汐止濟德宮因應武漢肺炎疫情，經請示媽祖取消年度南巡之旅；廟方表示，媽祖指示2月28日的禳災和瘟祈福法會要盡快舉行，3月份在地遶境活動則會再請示媽祖決定。

汐止濟德宮主委許仲辰向中央社記者表示，濟德宮每年都會舉行南巡之旅，帶信徒到中南部的友廟交流，今年原訂2月15日、16日包7部遊覽車南下，但因應武漢肺炎疫情，經過請示媽祖後，擲出「3個聖杯」決定停辦今年的南巡之旅。

許仲辰表示，防疫視同作戰，取消南巡之旅「是媽祖的意思」，今年情況特殊不得不取消，請信徒體諒。

許仲辰今天上午也向媽祖擲筊請示，確定3月6日的北巡之旅將照常舉行，許仲辰表示，北巡之旅行程較短且當天來回，過程仍會做好防疫工作。

媽祖也指示2月28日的禳災和瘟祈福法會要盡快舉行，當天前往的信眾務必遵守相關防疫規定；至於濟德宮3月23日的在地遶境，則會再請示媽祖決定是否如期舉行。

汐止濟德宮俗稱汐止媽祖廟、水返腳媽祖廟，是位於新北市汐止區禮門里的媽祖廟，為汐止歷史最悠久的媽祖廟，同時也為電視劇通靈少女主要取景地點。（編輯：方沛清）1090225