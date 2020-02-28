上千旅客湧入綠島蘭嶼 體溫37.5度以下才能登船

（中央社記者盧太城台東縣28日電）二二八連續假首日上千名旅客湧入綠島、蘭嶼，旅客登船、登機前逐一量體溫，未超過攝氏37.5度才能前往，旅客均相當配合。

3天連續台東訂房率超過8成，今天上午台東市區就湧入不少旅客，大部分是前往離島綠島、蘭嶼。由於前往的班機和客輪都是封閉式，離島民眾擔心旅客如未量體溫，恐成防疫缺口。台東縣政府昨天擬定防疫因應措施，分別在台東豐年機場和富岡港設置體溫測量站。

今天上午前往蘭嶼1船班86人、綠島3船班899人，以及10航次班機前往蘭嶼、綠島，估計今天超過上千名旅客進入蘭嶼、綠島。旅客排隊逐一配合量體溫，雖然時間拉長，但旅客均相當配合，邱姓女遊客說，「為了防疫這麼做很好，為了別人也為了自己好，很願意配合」。今天上午狀況良好，未發現體溫超過攝氏37.5度的旅客。

台東縣長饒慶鈴今日上午9時，由縣府交通及觀光發展處處長江慧卿、副處長王國政及交通事務科長賴宣愷等人陪同，到富岡港交通船登船處視察了解實施旅客量測體溫管制措施，並慰勉同仁及海巡署東部分署弟兄辛勞，除聽取江慧卿與海巡弟兄的說明外，也感謝船公司與遊客配合。

至於蘭嶼至後壁湖的航線，經縣府交觀處與航港局聯繫，由於此一航線4月才會開航，且出發地屬於屏東縣轄區，屆時將行文屏東縣府協助配合辦理體溫量測。（編輯：黃世雅）1090228