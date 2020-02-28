二二八受難者籲彰縣設紀念碑 王惠美：選址中

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰化縣二二八和平紀念日活動今天在彰化縣二二八暨人權紀念館舉行，縣長王惠美向受難者及家屬致意，並獻上花束追思。對於有受難者家屬建議設置紀念碑，王惠美說，規劃選址中。

彰化縣二二八和平紀念日活動今天在彰化縣二二八暨人權紀念館舉行，除王惠美與會外，還有彰化縣二二八關懷協會創辦人林才壽、彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民及二二八受難者、家屬等出席。

主辦單位邀請林才壽等人致詞。林才壽致詞時提出彰化縣設置二二八受難者紀念碑的構想，盼讓眾人能夠緬懷及紀念二二八受難者。

會中，王惠美分送象徵和平的花束給在場受難者及家屬，也與來賓們一起以百合花祈福，代表把自由、祥和、希望的理念散播出去，並在祈福板上簽名，祈求和平。

王惠美致詞時指出，對於設置受難者紀念碑的構想，縣府會積極規劃選址中，她也希望透過二二八紀念活動讓大家更加了解自由的可貴，把過去傷痛化為歷史的借鏡，讓大家能夠珍惜現在的民主。

王惠美表示，二二八事件發生至今，已歷經73年，但對事件受難者及家屬而言，傷痛不僅真實存在，記憶歷歷在目，希望藉由紀念活動表達對二二八受難者及家屬最誠摯的感念與關懷，撫慰受難者及家屬的創痛。（編輯：戴光育）1090228