5G圈地戰 電信業備戰499方案到期換約潮

（中央社記者江明晏台北29日電）台灣最快將在今年7月5G開台，當年申辦499雙飽方案的200多萬用戶，合約將在今年陸續到期，除電信三雄低調搶客，台灣之星與亞太電信更不惜在檯面上祭出低價戰，為5G市場「圈地」。

迎接5G開台，電信業者會針對消費者端出什麼5G資費方案，受到市場關注；由於2018年電信三雄先針對軍公教祭出的499雙飽（上網吃到飽、網內通話免費）方案，將在今年第2季合約陸續到期，近期電信業者已展開一波搶客攻勢。

在2018年5月母親節前夕，電信三雄將499軍公教雙飽方案擴及全民，引爆空前排隊銷售熱潮，吸引約204萬用戶申辦，被網友喻為「499之亂」，也導致電信產業後續平均每戶貢獻金額（ARPU）、營收獲利均下滑等影響。

當年這批499雙飽、綁約30個月的逾200萬客戶，將在今年11月陸續到期，電信業者屆時推出的5G資費是否能留住客戶，或在合約到期前跳槽至其他業者推出的低價資費，充滿變數，也被市場視為5G「圈地」的重要時刻。

針對499軍公教方案合約將到期的用戶，中華電信客服表示，提供698雙飽購機、599雙飽單門號、499上網吃到飽，網內前5分鐘免費共3種續約方案。但由於499全民方案綁約為30個月，合約到期時間在今年11月，中華電目前推出的是698雙飽購機方案。

後續是否有其他方案選擇，中華電表示，重視每位客戶的價值與感受，堅持品質、正派等經營理念迎接5G元年，將持續網路建設，推出更多元的資費，滿足客戶多元需求。

市場也傳出，遠傳電信和台灣大哥大已陸續在檯面下低調針對特定客戶，推出499元雙飽資費續約方案，還有399元跟319元等不同優惠方案。

遠傳表示，會針對續約用戶的使用狀況，不定期且針對特定對象給予不同的續約優惠。例如有換機需求的用戶，遠傳也會提供續約用戶非常態性的專屬優惠。

台灣大回應，會依據用戶的使用狀況，不定期推出續約促案，或針對特定對象給予不同優惠。例如原有499用戶要續約，台灣大目前只有599方案，綁約期間月租會減免100元。

另2家電信業者不惜低價應戰，亞太電信數位門市宣布，即日起至3月10日針對新申辦及攜碼用戶，推出月租168元方案，享不限速上網吃到飽，網外市話通話送80分鐘，超過每分鐘1元。

台灣之星看準499綁約用戶將到期，推出網路門市限定「229特別企劃」單辦門號優惠，至今天為止，限時限量推出月租229元方案，綁約24個月的不限速上網吃到飽，網內語音免錢，網外市話免費送200分鐘，超過每分鐘1元，且可優先升級5G體驗。（編輯：張良知）1090229