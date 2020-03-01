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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情2/100

武漢肺炎／陳時中：健康人不用隨時戴口罩政策不變

最新更新：2020/03/01 21:50
中央流行疫情指揮中心1日召開記者會，指揮官、衛福部長陳時中（前右）與指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（前左）會後討論疫情內容。中央社記者林俊耀攝　109年3月1日
中央流行疫情指揮中心1日召開記者會，指揮官、衛福部長陳時中（前右）與指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（前左）會後討論疫情內容。中央社記者林俊耀攝　109年3月1日

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北1日電）隨著武漢肺炎疫情發展，指揮中心指揮官陳時中今天說，健康人不用隨時戴口罩，但對密閉不通風的態度要更嚴格，不特定對象多且密閉場合非得去就戴口罩。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心先前定調的口罩政策是，健康人不用隨時戴口罩，除非去醫院等高風險場所；但有呼吸道症狀者，應戴上口罩。不過，隨疫情發展，有一些專家與民代建議，應隨時戴上口罩。

陳時中下午在記者會回應口罩議題時表示，口罩政策方向不變，但對密閉、不通風空間的態度要更嚴格。如民代跑攤，其實是非常沒有必要，「不跑攤不失禮，跑攤增加麻煩」，不跑攤大家都不用煩惱。

陳時中也說，至於其他公職人員，如果出席人多、不特定對象的聚會，也建議不要參加。如果非得參加人多、密閉空間的地方，就戴上口罩。

指揮中心應變官莊人祥表示，武漢肺炎的傳染風險主要是看有沒有互相交談、彼此有沒有呼吸道疾病。美國疾管署也說，如果有慢性病、呼吸道疾病，戴上口罩是保護自己也保護別人。建議民眾有呼吸道症狀就戴上口罩，台灣的口罩建議和美國建議一致。（編輯：陳清芳）1090301

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