武漢肺炎疫情延燒民代願配合不跑攤 非去不可選室外場所

（中央社記者劉冠廷、黃麗芸台北1日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天呼籲，民意代表不要跑攤，民進黨立委許智傑表示，這樣的呼籲非常好，會盡量配合；國民黨立委洪孟楷也說，絕對會配合防疫指揮官的要求。

武漢肺炎疫情延燒，疫情指揮中心指揮官陳時中今天呼籲，民意代表不要跑攤，「不跑不失禮，跑攤增麻煩」；公職人員也盡量避免人多聚會，民眾沒事不要到醫院。

對此，許智傑下午在接受中央社訪問時表示，這樣的呼籲非常好，會盡量配合，但他也坦言，不可能完全不跑，有些重要的場合還是得跑，但就盡量少跑，要完全不跑可能有困難，同時他也呼籲民眾，要辦活動盡量小規模；他也說到，現在若有跑攤，也會藉此宣導防疫的小常識，讓民眾了解，希望大家能夠一起配合防疫。

洪孟楷則說，其實過去這一段時間，全台2300萬人共同面對疫情，身為民意代表的他，也早已經做出相關的措施，包括以拱手代替握手，或是加強自身的管理保護，為了就是避免可能的傳染。

洪孟楷指出，既然陳時中明確的說，代表現在的疫情確實嚴峻，那全國人民都應該從善如流，減少大型的群聚活動，也避免人與人之間不必要的接觸，在防疫重於一切的前提下，絕對會配合防疫指揮官的要求，也呼籲全國民眾共同遵守。

多名台北市議員也認同這樣的做法，且認為有此依據可讓民代減少糾結心情，一同配合防疫。

民進黨台北市議員許淑華告訴中央社記者，以風險管理觀念來看認同這個做法，因為民代接觸的人太多了，屬於高風險族群，她近期已減少近8成的跑攤行程，並隨身攜帶口罩和乾洗手等防疫工具。

許淑華說，若有非去不可的行程，會盡量選在戶外會談，同時拱手不握手，並謹記勤洗手原則，多數民眾也都尊重、支持，自己也在社群軟體拍攝防疫宣導影片，除拉近和民眾距離也傳遞正確防疫觀念。

國民黨台北市議員汪志冰也說「完全贊同」，認為中央指揮官公開呼籲，可讓大家有個依據，否則之前要不要跑攤真的很糾結，擔心去了對人對己都不好，不去又怕被外界認為「偷懶」。

汪志冰表示，自己已減少約9成跑攤行程，是擔任民代以來的「最淡季」，但認為民眾都有防疫共識和體諒，服務處也減少舉辦活動，避免增加民眾群聚機會。

無黨籍台北市議員林亮君則是日前就在臉書發文宣布，全面暫停跑攤行程，並強調防疫優先，她認為台灣防疫成果相當出色，但還是不能掉以輕心，且民代工作常需大量與人接觸，「跑攤」一個晚上和上千人打招呼是家常便飯，若意外接觸到感染源，不知一下子就轉傳給多少人。

林亮君說，雖然因此可能會讓部分選民覺得她「不勤勞」，但為盡可能降低疫情擴散風險，她決定以身作則，自2月24日起暫緩跑攤，全力配合防疫需求。（編輯：蘇龍麒）1090301