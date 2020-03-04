防武漢肺炎疫情 桃園6日推陪病實名制措施

桃園市政府衛生局4日發布新聞稿表示，因應武漢肺炎疫情所需，將責成轄內11家急救責任醫院，6日起落實4大管制措施，除加護病房、安寧病房及經醫師醫療專業同意外，其餘一律停止探病，請家屬改採視、通訊方式關心住院病患。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年3月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市政府衛生局今天說，為避免醫護人員及就醫民眾受病毒侵襲，桃園11家急救責任醫院從6日起，落實四大探病及陪病實名制等管制措施，消弭院內感染風險，保障安全就醫環境。

衛生局發布新聞稿表示，因應疫情所需，將責成轄內包括林口長庚、部立桃園醫院等11家急救責任醫院，從6日起落實四大管制措施，除加護病房、安寧病房及經醫師醫療專業同意外，其餘一律停止探病，請家屬改採視、通訊方式關心住院病患。

另外，每名住院病人陪病者以1名為限，陪病者採實名登記制度，同時請陪病者減少在院內的移動，若有進出醫院的必要，也需配合院方的分流機制。

衛生局表示，有關各醫院民生相關商店用餐，應以外送、外帶取代內用，並縮減或停止非民生必需攤位的經營，而醫院也要派員加強巡檢，針對民眾可能聚集的地點，進行管制及疏散，減少妨礙防治工作的情形。

衛生局長王文彥也呼籲，目前疫情嚴峻，為避免醫院群聚感染情形發生，非必要應避免進入醫療院所探陪病的次數，輕症患者也盡量到基層醫療院所，落實分級醫療制度，在防疫期間一起對抗武漢肺炎疫情。

桃園市11家急救責任醫院包含林口長庚醫院、台北榮民總醫院桃園分院、聖保祿醫院、部立桃園醫院、部桃新屋分院、敏盛醫院、聯新醫院、怡仁醫院、天晟醫院、天成醫院、國軍桃園總醫院。（編輯：卞金峰）1090304