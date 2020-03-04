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武漢肺炎／浙江台商父call in節目 言論不實遭送辦
首頁 / 生活

武漢肺炎假訊息多 已112人遭移送

最新更新：2020/03/04 15:11

（中央社記者陳偉婷、吳欣紜台北4日電）刑事警察局副局長朱宗泰今天說，已偵辦武漢肺炎相關假訊息178件，目前已移送79件、112人。近期也發現46件IP位置在境外，民眾應注意辨識，不要亂轉傳。

內政部警政署刑事警察局副局長朱宗泰下午在指揮中心疫情記者會表示，統計自今年1月23日至今，已偵辦武漢肺炎相關假訊息178件，目前已移送79件、112人。

朱宗泰說，近期發現46起案件有IP位置在境外、使用簡體字及語法疑似中國大陸用語（如小區、保安等），研判應為境外（中國大陸）人士使用帳號透過VPN（虛擬帳號）跳板方式所發送不實訊息，且偽造、竄改行政機關公文書混淆民眾。

其中包含「竄改行政院公文：『大家可以免費去醫院領10張口罩』」、「疫情失控，台北派軍隊鎮壓」、「總統府公文頒布，禁止流傳新冠肺炎訊息的相關命令」、「台中現在是人間煉獄，總統說生化軍已經在作戰了」等，這些都是假訊息、假圖片、假公文，請民眾要特別注意辨識，也不要轉傳。

指揮中心提醒，民眾可多運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」，或是撥打防疫專線1922或向各地衛生單位洽詢，以即時獲得防疫相關訊息，不要道聽塗說，隨意傳播假訊息。

有媒體詢問，若是確診個案鄰居公布確診個案資訊，是否違法；指揮中心執行官周志浩回應，傳染病防治法規定，疫情發布是指揮中心權責，若民眾私自公布也會有罰則，也請大家「將心比心」，公布是否是好事。

周志浩說，希望民眾放心，如果有確診病例，政府會處理得很好，防疫要站在對方、站在社會立場思考。

指揮官陳時中也說，民眾私自發布有關疫情的訊息，不管真假，都有違法問題。（編輯：張雅淨）1090304

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