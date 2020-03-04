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新北防疫新措施 移工提前解約也可電話驗證

最新更新：2020/03/04 17:35

（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市勞工局表示，平均每年都有上萬名移工因各種原因與雇主提前終止聘僱關係返回母國，事前都需臨櫃辦理離境驗證手續，但基於武漢肺炎防疫需求，即日起新增電話驗證管道。

勞工局長陳瑞嘉今天表示，有關雇主與移工提前終止聘僱關係離境驗證手續，雇主及移工需一同親自臨櫃辦理，以108年為例，臨櫃辦理解約驗證就多達1萬2064人，但考量現今武漢肺炎疫情嚴峻，即日起除受理臨櫃辦理外，新增電話訪談方式辦理。

他表示，若採電話訪談方式辦理者，雇主僅須於聘僱關係終止日前14天將終止聘僱關係通知書寄至勞工局，勞工局接獲通知書後將以電話聯繫移工確認終止聘僱關係的原因及離境返國的意願，如無爭議將儘速開具證明書寄發予雇主。

他說，透過電話驗證管道，全程在家就可以完成申請及收件，希望藉此讓勞資雙方減少外出洽公，與不同人群接觸的感染風險，呼籲雇主可善加利用。

陳瑞嘉強調，移工出入醫療院所及外出至人多或密閉場所，應全程配戴口罩，加強手部清潔消毒。雇主如發現移工有發燒、咳嗽等身體不適症狀，請盡速陪同就醫，以及可撥打「1922」或 0800-001922或「1955」專線進行防疫通報及諮詢。（編輯：李錫璋）1090304

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