更多編輯台推薦新聞：
圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽
專題

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽

達比修有出現類流感症狀 住院檢查無礙
運動

達比修有出現類流感症狀 住院檢查無礙

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理
娛樂

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎北部院內群聚新增1確診 為第34案同病房已出院病人
首頁 / 生活

從SARS重災區到防疫典範 台灣30年經驗用在一時

最新更新：2020/03/06 13:29

（中央社記者張茗喧台北6日電）17年前曾是SARS重災區的台灣，在這次武漢肺炎逆勢成為防疫典範，背後靠的是30年來、一次次疫情積攢的寶貴防疫經驗，不僅有完善感控網絡，也利用健保系統推動口罩實名制。

台灣對抗武漢肺炎經驗受矚目，美國醫學會雜誌刊登文章指出，台灣團隊迅速認識危機，啟動應變措施，每天向民眾簡報，準確提供訊息安定民心，是迅速應變並保護公民利益的範例。

中央流行疫情指揮中心副指揮官、衛生福利部次長何啟功今天上午接受媒體聯訪表示，台灣在這次武漢肺炎疫情中，不論入境管制、口罩實名制等防疫措施都走在世界前面，這些都是過去20至30年慢慢累積的成果。

何啟功說，17年前SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間，台灣個案數全球排名第3，那次疫情讓台灣學習到許多寶貴經驗，建立起感染症防治網絡、給予感染症醫師較多津貼等，也將醫院內的感染管控列為醫院評鑑必備項目之一，打下深厚基礎。

同樣是口罩實名制，南韓實施時只能靠身分證、出生年度做為實名制，發放地點也相當侷限，導致購買民眾大排長龍。

何啟功指出，反觀台灣，正因過去30年來從勞保、公保漸漸整合成完善的健保制度，彼此運作很清楚、有脈絡可依循，透過現有的系統平台加上工程師熬夜設計軟體，口罩實名制才能直接架構在這套系統上，並透過遍布全台的健保特約藥局，靠著刷健保卡發放口罩，守住防疫防線。（編輯：管中維）1090306

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報