疫情燒俄羅斯升旅遊警示 台灣人避免非必要旅行

（中央社記者游凱翔台北8日電）武漢肺炎疫情在全球持續延燒，外交部領事事務局今天更新俄羅斯的旅遊警示分級，領務局表示，俄羅斯旅遊警示等級已調成為橙色（避免非必要旅行）。

源自中國的武漢肺炎疫情升溫，領務局下午表示，俄羅斯首都莫斯科市政府為因應疫情，於3月5日發布行政命令，宣布莫斯科市將防疫措施調升為「高度戒備狀態」。

領務局指出，莫斯科市嚴格執行凡自「有確診案例」國家入境者，不分國籍，抵莫斯科機場若體溫超標立即送往醫院隔離檢查14天；體溫正常者則需在住所（自家或旅館等）自主隔離14天，期間不得外出，一旦遭警攔檢查獲，將送醫院隔離，或因違反移民法遭判驅逐出境，重則5年內不得入境俄國。

領務局表示，有鑒於疫情，外交部今天已將俄羅斯的旅遊警示從「黃色（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）」，調整至「橙色（避免非必要旅行）」。

領務局也指出，俄羅斯至3月6日止共確診10例，其中莫斯科占了6例，有鑒於武漢肺炎疫情發展迅速，各國勢必隨時更新其防疫措施，建議國人赴俄前，可以先了解俄羅斯最新防疫措施，以及聯繫航空公司了解航班動態，在俄國停留期間，也請務必遵守當地防疫規定。（編輯：楊凱翔）1090308