百尊神明排排坐 北港朝天宮包專車護送參加法會

雲林縣北港朝天宮日前為讓百尊神明北上參加「百廟眾聖護蒼生、為全球疫情祈福」法會，因神像數量多，因此包了一輛遊覽車，形成車內座位不載人，只載神明的有趣景象。（北港朝天宮提供）中央社記者黃國芳傳真 109年3月15日

（中央社記者黃國芳雲林縣15日電）雲林縣北港朝天宮日前為讓百尊神明北上參加「百廟眾聖護蒼生、為全球疫情祈福」法會，因神像數量多，廟方利用遊覽車護送，形成車內座位不載人，只載神明的有趣景象。

北港朝天宮今天表示，全球疫情祈福法會在台北忠孝東路廣場透過網路視訊方式，由各廟輪流展開防疫法會，讓信徒在家上網看直播，一起為全球疫情祈福。

北港朝天宮指出，配合法會日前舉行的開播前記者會，廟方也有百尊神明將到場坐鎮，不過，因神像數量多，無法利用神轎運往北上，因此包了一輛遊覽車迎百尊神像上台北。

北港朝天宮表示，百尊神明出門當天和回來都要誦經，為表達對神明尊敬，神像底部也鋪著大金紙，並以紅布取代安全帶固定。遊覽車上除了媽祖占多數外，還有關聖帝君、土地公、千里眼、順風耳等神明，座無虛席。

廟方指出，當天北上的除遊覽車司機外，僅1人隨行，司機當時覺得載送神明的經驗很特別，過程中神明都沒有受到損害。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，為使兩岸民眾藉由宗教力量撫慰，寰宇媽祖文化國際交流協會主辦，逾150間兩岸廟宇共同協辦「百廟眾聖護蒼生、為全球疫情祈福」法會，法會自3月30日至4月5日舉行。（編輯：洪學廣）1090315