百尊神明排排坐 北港朝天宮包專車護送參加法會
最新更新：2020/03/15 14:41
雲林縣北港朝天宮日前為讓百尊神明北上參加「百廟眾聖護蒼生、為全球疫情祈福」法會，因神像數量多，因此包了一輛遊覽車，形成車內座位不載人，只載神明的有趣景象。（北港朝天宮提供）中央社記者黃國芳傳真 109年3月15日
（中央社記者黃國芳雲林縣15日電）雲林縣北港朝天宮日前為讓百尊神明北上參加「百廟眾聖護蒼生、為全球疫情祈福」法會，因神像數量多，廟方利用遊覽車護送，形成車內座位不載人，只載神明的有趣景象。
北港朝天宮今天表示，全球疫情祈福法會在台北忠孝東路廣場透過網路視訊方式，由各廟輪流展開防疫法會，讓信徒在家上網看直播，一起為全球疫情祈福。
北港朝天宮指出，配合法會日前舉行的開播前記者會，廟方也有百尊神明將到場坐鎮，不過，因神像數量多，無法利用神轎運往北上，因此包了一輛遊覽車迎百尊神像上台北。
北港朝天宮表示，百尊神明出門當天和回來都要誦經，為表達對神明尊敬，神像底部也鋪著大金紙，並以紅布取代安全帶固定。遊覽車上除了媽祖占多數外，還有關聖帝君、土地公、千里眼、順風耳等神明，座無虛席。
廟方指出，當天北上的除遊覽車司機外，僅1人隨行，司機當時覺得載送神明的經驗很特別，過程中神明都沒有受到損害。
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，為使兩岸民眾藉由宗教力量撫慰，寰宇媽祖文化國際交流協會主辦，逾150間兩岸廟宇共同協辦「百廟眾聖護蒼生、為全球疫情祈福」法會，法會自3月30日至4月5日舉行。（編輯：洪學廣）1090315
雲林縣北港朝天宮百尊神明日前參加在台北舉行的全球疫情祈福法會，廟方利用遊覽車護送，形成車內座位都是神明的有趣景象，神像底部也鋪著大金紙，並以紅布取代安全帶固定。（北港朝天宮提供）中央社記者黃國芳傳真 109年3月15日