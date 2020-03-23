新北防疫 街頭藝人許可期限展延到年底

（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市政府文化局表示，考量目前疫情影響，今年度將停辦街頭藝人認證審查，不另行辦理換證作業，所有街頭藝人許可期限皆得展延到年底，明年將由審查制改採登記制。

文化局表示，新北市街頭藝人自民國97年起開辦，累積通過1587組街頭藝人，公告展演場地達99處。去年（108年）共1萬287人次申請表演，吸引超過百萬人次遊客觀賞。

文化局表示，在考量目前武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，今年度將停辦街頭藝人認證審查，並於明年改採登記制進行；原持有109年6月30日到期街頭藝人證者，今年度將不另行辦理換證作業，所有街頭藝人許可期限皆得展延至109年12月31日止。

文化局表示，規劃於110年3月施行街頭藝人登記制度，未來民眾可直接至文化局辦理街頭藝人登記，取得街頭藝人資格後，即可依規定至本市境內近百處公告展演場地申請演出。文化局將與各界合作，推動新北街頭藝術的多元豐富性，並積極拓展新展演場域。

文化局強調，街頭藝人將配合登記制度上路後統一進行新證更換。但受疫情影響，文化局呼籲街頭藝人應適度與民眾保持互動距離，有身體不適狀況，應盡速就醫，切勿再繼續進行展演。（編輯：李錫璋）1090323