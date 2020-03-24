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5G標金溢價逾千億 NCC擬編600億補助電信業者

最新更新：2020/03/24 17:05

（中央社記者蘇思云台北24日電）台灣5G頻譜首波競標的溢價標金逾千億，NCC表示，溢價標金中約新台幣400億元用在5G基礎建設，200億元用在縮短城鄉差距與推廣公益服務；最終補助金額，待行政院拍板定案。

經過2階段的競標，第一波5G頻譜競標終於在2月21日塵埃落定，總標金達1421.91億元，大大超出NCC原訂的300億元底標。其中，熱門頻段3.5GHz標金飆到1405.43億元，僅次於義大利與德國，為世界第三。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥日前在立法院交通委員會備詢時表示，5G發展規畫3大方向，包括基礎公共建設、縮短城鄉數位差距及推廣數位公益服務，預計投入總金額為594.6億元；力拼在第3季開台。

NCC主任秘書蕭祈宏今天對中央社記者指出，近600億元經費中的7成、約400億元會用在促進5G網路基礎建設；另外200億元用在縮短城鄉差距與推廣數位公益2個主軸，其中預計將匡列30億元補助偏鄉地區基地台建置，9億元補助醫院、學校、政府機關等通訊服務，1億元補助偏鄉村里辦公室等。

不過，蕭祈宏強調，最終補助金額，待行政院拍板定案。

蕭祈宏表示，目前5大電信業者都已送審5G計畫書資料。只要業者符合法規，NCC將透過專案協助，幫助業者儘早訂購5G相關設備，讓5G來得及第3季開台。（編輯：林孟汝）1090324

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