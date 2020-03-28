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保護海洋生態 琉球鄉率先離島設聚落污水處理廠

最新更新：2020/03/28 10:54

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東縣琉球鄉觀光蓬勃發展，又是綠蠵龜保護區，屏東縣政府為有效改善隨遊客增加的污水量，率先各離島在琉球鄉設置聚落式污水處理廠，且全廠設置於地底下，不影響景觀。

縣長潘孟安表示，污水處理設施是觀光盛地必要配套，將爭取持續在琉球鄉遍設。

潘孟安表示，為顧及琉球鄉整體環境提升，縣府團隊3年前已在琉球鄉流量大的聚落生活廢污水出海口（老人會館）旁，打造極具指標性的全國離島首座聚落式污水處理場，讓全鄉生活污水都能經過各聚落式污水處理廠妥善收集處理。

潘孟安表示，目標做到全鄉污水收集處理，維持琉球鄉海洋生態及觀光永續發展，污水處理是觀光地區的排廢必要防制工作，縣府推動責無旁貸。

縣府環保局表示，108年度向中央爭取前瞻計畫預算，繼續在琉球鄉的中澳沙灘及杉板灣2處人口和民宿密集區再設置2座聚落式污水處理廠，目前工程已經發包施作中，發包金額新台幣4896萬元，預計明年3月完工。

環保局指出，目前規畫興建的污水處理設施，以居民集中或民宿較多的地方興建，且全廠設在地底不影響景觀，預期2座聚落式污水處理廠完工後，加上已經完成的老人會館處理廠，每天最多可處理近2300噸廢水，相當於9000多人的污水量，約是5成當地居民加8成遊客的污水量，收集範圍涵蓋4個村。（編輯：陳俊碩）1090328

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