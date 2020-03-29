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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎／護理師8天解隔離創紀錄 有確診者67天還在住院

最新更新：2020/03/29 18:42
疫情指揮中心29日宣布，目前有39名武漢肺炎確診者解除隔離，其中養護中心護理師從確診到解隔離僅8天，為目前最快解隔離者。（示意圖／中央社檔案照片）
疫情指揮中心29日宣布，目前有39名武漢肺炎確診者解除隔離，其中養護中心護理師從確診到解隔離僅8天，為目前最快解隔離者。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北29日電）疫情指揮中心今天宣布，目前有39名武漢肺炎確診者解除隔離，其中養護中心護理師從確診到解隔離僅8天，為目前最快解隔離者。目前隔離天數最長為1月23日確診者，已住院67天。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心下午記者會公布，全台累計298人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），且有39人已經解除隔離。

疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，一名在養護機構服務的護理師（案156）染疫，因其沒有出國史，為一起需要釐清感染源的本土事件。第一時間已經匡列相關接觸者，且總共採檢百人，都是陰性。案156目前也已經解除隔離，是目前最短時間解除隔離者。

指揮中心發言人莊人祥接受中央社記者採訪時表示，案156在3月21日住院，在28日解除隔離，從確診到三次採檢都陰性，只花了8天。但也有一名染疫者在1月23日確診後，至今已隔離67天還在住院。

中國醫藥大學兒童感染科主任黃高彬接受中央社記者採訪時表示，目前觀察發現，免疫系統好、年輕力壯的染疫者，清除病毒的時程比較短。案156年僅20餘歲，身體狀況較好，是其中一個有利因素。但有些染疫者長時間沒有三次採檢陰性，未必是測到活病毒，也可能是病毒的屍體。通常免疫力較差、年紀比較大，病毒存在的時間就會比較長。

此外，北部一所高中因武漢肺炎群聚全校停課多日，陳時中說，此高中採檢74人，全部都是陰性，學校30日可以順利上課。

陳時中也呼籲，希望外界、同校師生不要對這一班的同學另眼相看，這些同學都經過採檢，比外界的人都還要安全。

另一個本土案例為案134，陳時中說，此案匡列52人、採檢51人，全部都是陰性，疫情也沒有往外擴。（編輯：張雅淨）1090329

中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增15例COVID-19(武漢肺炎)病例，包括14例境外移入及1例（案289）本土。（中央社製圖）
中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增15例COVID-19(武漢肺炎)病例，包括14例境外移入及1例（案289）本土。（中央社製圖）
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