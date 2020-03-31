醫憂清明連假疫情爆發 指揮中心：減少掃墓群聚

武漢肺炎疫情升溫，有醫師擔憂17年前SARS在清明連假後大爆發事件重演。指揮中心31日表示，醫療院所加強警戒，也希望民眾減少掃墓或群聚。（中央社檔案照片）

（中央社記者余曉涵、陳偉婷台北31日電）武漢肺炎疫情升溫，有醫師擔憂17年前SARS在清明連假後大爆發事件重演。中央流行疫情指揮中心今天表示，醫療院所也加強警戒，透過宣導活動希望民眾減少掃墓或群聚。

清明假期將至，有醫師擔心因為民眾到處掃墓出遊，會導致17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）在清明連假後大爆發的事件重演。

對此，中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩在下午記者會中表示，清明連假的部分，內政部已經做了很多相關準備，醫療院所也加強警戒。

周志浩指出，17年前的SARS是很大的警惕，因此透過很多宣導活動，希望民眾減少掃墓或聚集。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也自曝自己已經掃完墓。他說，這段時間整個時態都在變，狀況也已經變很多，他不敢叫大家儘量不要出去玩，因為悶太久也不好，但要出去一定要注意個人衛生及社交距離，不通風的地方，不要在1.5公尺以內有接觸。

陳時中指出，台灣的國民水準與自律精神，希望未來可以不要走到處罰階段。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，清明部分也都有做宣傳，很多縣市法會都已經不辦，部分縣市納骨塔在清明期間也都不開放，有開放的也會採取人流管制、篩檢發燒等方式，控制入塔人數。

陳宗彥指出，所有人的祖先都希望子子孫孫健健康康平平安安，真的不需要擠在這幾天，線上祭祖也是很好的方式。（編輯：管中維）1090331