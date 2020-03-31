研究：維持社交距離 似確實有助減緩疫情傳播

（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）一項新統計研究發現，自我隔離和保持社交距離措施，過去3週以來似乎已減緩美國西雅圖（Seattle）地區武漢肺炎疫情透過人際傳播的速率。

法新社報導，疾病模型研究所（Institute for Disease Modeling）檢視政府彙整的疫情熱點地區華盛頓州衛生數據和匿名臉書位置資訊，來估算封城措施的影響。

美國首先傳出確診病例的西北部華盛頓州3月初開始禁止大型聚會，各級學校也宣布停課。

研究發現，包括篩檢陽性和陰性以及整體致死率的公共衛生數據似乎顯示，從封城措施展開以來，「疫情似乎有趨緩跡象」。

研究統計，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的基本傳染數，也就是每名患者能把疾病再傳給他人的平均人數，從2月底的2.7下降到3月18日的1.4，幾乎減半。

共同主導這項研究的克雷恩（Daniel Klein）今天說：「重點是，雖然我們有做出一些很好的進步，我們的進展仍岌岌可危且不足。」

研究作者提到，要讓大流行疫情趨緩，基本傳染數必須降至1以下。

另一方面，臉書位置資訊顯示「人員流動率持續下降」，且「有力證據顯示」這段期間「人們一直留在家中」。

研究顯示，住宅區入住率增加27%，西雅圖市中心等辦公地區則下滑43%。

報告指出，華盛頓州的禁足令「適時且必要」，但必須持續下去，且「需要更多進展」；報告還提到，模型僅就一小部分數據進行分析，存在相當多不確定性。

金恩郡（King County）衛生官員杜秦（Jeffrey Duchin）說：「我們可以看到已經實施的保持社交距離和其他措施有正面效果，不過確診人數和死亡人數仍持續大量增加。」

金恩郡當局今天說，包括西雅圖在內，郡內確診總人數為2330人，死亡150人。

杜秦說：「若我們太快鬆懈，恐導致醫療體系招架不住的（疫情）回彈威脅依舊存在，也會在可見的未來持續存在。」（譯者：李佩珊/核稿：劉學源）1090331