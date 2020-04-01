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勉勵第一線 成醫發防疫壓力慰勉金每月逾百萬

最新更新：2020/04/01 16:38

（中央社記者張榮祥台南1日電）醫護人員站在武漢肺炎防疫第一線承受極大壓力。成大醫院院長沈孟儒今天宣布，將對成醫第一線醫護、行政及消毒人員加碼發放「風險壓力慰勉金」，每個月發放金額逾120萬元。

沈孟儒今天視察成大醫院檢疫專責病房、負壓隔離病房、感染管制中心、病理部病毒組及臨床檢疫站時，當眾宣布發放「風險壓力慰勉金」，發放時間將回溯到成醫成立檢疫站的1月30日起，依投入班次計算。

國立成功大學醫學院附設醫院新聞稿指出，成大醫院在防疫工作上受到外界支持與肯定，院方團隊相信自家人也需要自己疼，因此在政府未來將提供的獎勵措施外，成醫先行額外「加碼」，發放「風險壓力慰勉金」給第一線工作人員。「風險壓力慰勉金」發放將回溯到1月30日，成醫預估過去2個月可領取人數已超過5000人次。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，成醫發放「風險壓力慰勉金」的對象，不只限於第一線醫護人員，還有行政人員及消毒人員，凡是在檢疫或治療單位的第一線工作人員，都具有領取資格。

成醫估算每個月發放慰勉金的金額，約在新台幣120萬元至130萬元之間，院方將努力籌措經費，直到疫情控制為止。（編輯：孫承武）1090401

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