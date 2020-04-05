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武漢肺炎／部屬兒子返國感染他人 觀光局長周永暉降調
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武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎／部屬兒子返國感染他人 觀光局長周永暉降調

最新更新：2020/04/05 13:19
觀光局駐機場員工因接觸觀光局官員兒子染疫，引發外界議論。觀光局長周永暉（圖）自請處分，交通部已將他調任參事。（中央社檔案照片）
觀光局駐機場員工因接觸觀光局官員兒子染疫，引發外界議論。觀光局長周永暉（圖）自請處分，交通部已將他調任參事。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北5日電）觀光局駐機場員工因接觸觀光局官員兒子染疫，引發外界議論。交通部長林佳龍今天說，觀光局長周永暉自請處分，已予以調職，調任交通部參事。

觀光局一名主管指派下屬接待返台兒子，致觀光局下屬確診感染武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病），連下屬兒子都遭感染，這名主管已記過調職。

林佳龍日前表示，這起事件確實有疏失，是刻意隱瞞，還是溝通不良造成資訊落差甚至錯誤，他已責成交通部次長王國材調查，會在釐清後進一步追究責任，給社會清楚的交代，要有人負起責任，也要讓無端受感染的人能夠放心，究責程度會依據調查事實。

林佳龍上午出席中央流行疫情指揮中心會議，會後受訪時表示，觀光局長周永暉自請處分，做為主管機關，有監督不周、疏失之處，決定將周永暉調到交通部擔任參事，由觀光局副局長代理觀光局長。（編輯：張雅淨）1090405

觀光局駐機場員工因接觸觀光局官員兒子染疫，引發外界議論。交通部長林佳龍（圖）5日在中央流行疫情指揮中心受訪表示，調觀光局長周永暉為交通部參事，觀光局副局長張錫聰代理局長一職。中央社記者徐肇昌攝　109年4月5日
觀光局駐機場員工因接觸觀光局官員兒子染疫，引發外界議論。交通部長林佳龍（圖）5日在中央流行疫情指揮中心受訪表示，調觀光局長周永暉為交通部參事，觀光局副局長張錫聰代理局長一職。中央社記者徐肇昌攝　109年4月5日
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