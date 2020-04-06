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搭公車未戴口罩 新北3天勸導達千件

最新更新：2020/04/06 19:46
為了提醒乘客注意防疫的重要性，新北市長侯友宜（右）特別到公車站抽查各班公車乘客戴口罩情形，甚至還上公車當面叮嚀乘客。中央社記者王鴻國攝　109年4月6日
為了提醒乘客注意防疫的重要性，新北市長侯友宜（右）特別到公車站抽查各班公車乘客戴口罩情形，甚至還上公車當面叮嚀乘客。中央社記者王鴻國攝　109年4月6日

（中央社記者王鴻國新北6日電）基於防疫，中央要求搭公車強制戴口罩，新北市3天來勸導案件多達1003件，市長侯友宜今天特別抽查公車內乘客戴口罩情形並表示，若勸導不聽將移送衛生局依法重罰。

市府表示，中央流行疫情指揮中心於4月3日下午宣布搭乘公車等大眾運輸強制戴口罩後，根據新北市政府交通局統計，短短3天勸導案件數就達1003件。

為了提醒乘客注意防疫的重要性，市長侯友宜還特別到公車站抽查各班公車乘客戴口罩情形，甚至還上公車直接叮嚀乘客。

侯友宜表示，市府加強防疫稽查，千餘勸導案件中，有583人經公車司機勸導後立即戴上口罩，但也有416人經勸離並未搭車，最後有4人堅持不戴口罩，市府已報警處理並將移送衛生局裁罰。

今天有一名美籍男子因未戴口罩遭公車拒載引發糾紛，新莊分局獲報調派有外語能力基層員警處理，充分說明司機依法拒載立場，但因這名美籍乘客已在公車上使用悠遊卡付費，員警也說明司機願提供一張跟退費同等值票券，可抵用公車里程，才順利化解紛爭。

交通局長鍾鳴時表示，新北公車每日乘客約83.8萬人，實施搭公車強制戴口罩這3天，勸導案件數達千件，其中有近6成民眾經提醒戴上口罩，4成民眾則勸導後自行離開未搭車。整體看來，民眾對疫情已提高警覺，配合度超高。各公車業者也都派員在各大場站以及隨車稽查，確保駕駛員依規定程序提醒勸導未戴口罩乘客。（編輯：方沛清）1090406

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