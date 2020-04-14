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4至8歲童口罩15日起開放網購 兒童口罩恢復限齡成人不能買
首頁 / 生活

健保署統計：兒童口罩23.7%為成人所買

最新更新：2020/04/14 14:10

（中央社記者張茗喧台北14日電）近期愈來愈多父母反應買不到兒童口罩，根據健保署統計，4月9日開放成人購買兒童口罩，到12日為止，有約23.7%兒童口罩被成人買走，以30至49歲族群較多。

口罩實名制上路已有一段時間，逐步放寬口罩片數，也開放孩童購買成人口罩，為了服務臉部較小的「小臉人」，4月9日起開放成人購買兒童口罩。

不過，近期愈來愈多父母反映買不到兒童口罩，或許和開放成人購買有關。根據中央健康保險署統計，4月9日至12日開放成人購買兒童口罩期間，兒童口罩共有65萬2139人次購買，其中76.2%是未滿19歲兒童、青少年購買，另有23.7%是成人購買。

進一步分析，兒童口罩主要購買族群為0到9歲幼童、約占52%，10到19歲則降至23%，20至29歲約2%、30至39歲約5%、40至49歲也約5%，就連70歲以上高齡者也有近3%購買率。

健保署署長李伯璋受訪時說，4月2日至8日未開放成人購買兒童口罩時，兒童口罩約有108萬人次購買，9日至12日雖開放成人購買兒童口罩，但購買人次不增反降，約為65萬2139人次，但確實有部分成人選擇購買兒童口罩，研判可能是購買給孩子使用。（編輯：陳政偉）1090414

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