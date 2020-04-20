銅鑼灣書店商標之爭 智慧局：須舉證具辨識性

（中央社記者吳柏緯台北20日電）「銅鑼灣書店」傳出在4月初已有人提出商標申請，智慧局表示「銅鑼灣書店」屬於地名加上通用名詞的商標，除非申請人能證明特殊性或有辨識度，否則一般不會通過審查。在這個前提下，林榮基也能備妥資料提出申請。

前香港銅鑼灣書店店長林榮基計畫在台重新開業，卻傳出「銅鑼灣書店」在4月初已被申請註冊商標，案件正由智慧財產局進行審查，引起外界議論。

智慧局商標權組組長劉蓁蓁接受中央社訪問時表示，一般而言，由地名加上通用名詞的商標是不會通過商標申請，除非申請人能夠舉證這個商標具有特殊性、辨識度或是連結性，讓人可以和特定的形象或服務來源連結，才有可能通過申請。

劉蓁蓁以「銅鑼灣書店」為例指出，「銅鑼灣」是香港的地名，而「書店」則是通用名詞，因此屆時審查申請案時會請申請人舉證，商標具有識別性。她進一步表示，目前一般商標申請案大概要等候5個月左右才會進入審查階段，因此4月初提出申請的「銅鑼灣書店」商標案件目前仍在排隊待審。

劉蓁蓁表示，只要「銅鑼灣書店」這個商標未被註冊，林榮基即便速度較慢，但也能夠向智慧局提出申請，不過同樣需要準備資料證明這個具有辨識度。

劉蓁蓁指出，銅鑼灣書店是林榮基過去在香港經營，並因為當時的一些事件使得他與銅鑼灣書店的名氣與辨識度都上升，那麼未來他若提出申請時，就必須要舉證，當台灣民眾看到銅鑼灣書店時，能夠跟特定的服務提供者連結，才有可能可以通過審查並註冊。

目前林榮基的銅鑼灣書店仍會按照預定的計畫在25日開幕，劉蓁蓁表示，由於這個商標目前還未註冊，因此暫時不會有商標權的問題。（編輯：林興盟）1090420