軍艦官兵中一中校門旁集合 防疫車一度駛進校園

國防部18日召回軍艦官兵採檢、隔離，集合點卻選在緊鄰商圈的台中一中校門旁，台中市環保局20日派員前往校園消毒。（台中市環保局提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年4月20日

（中央社記者趙麗妍台中20日電）國防部18日召回軍艦官兵採檢、隔離，集合點竟選在人潮眾多緊鄰商圈的台中一中校門旁為集合處，防疫車輛更在未告知校方的狀況下一度闖入校園。台中市環保局今天前往消毒。

敦睦艦隊已24人感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），確診者的足跡陸續公布，今天卻傳出國防部召回軍艦官兵時，選擇了緊鄰一中商圈，逛街人潮眾多的台中一中校門旁，軍方在未通知校方的狀況下，竟還將防疫車輛直接開入校園中，恰好遇到假日到校的師長發現後緊急攔下，將防疫車驅逐出校園。

台中一中表示，當天，軍方派出防疫車輛中午時分駛進校園內，校方並未接獲通知，發現防疫車輛上人員全副武裝，正好碰上的假日在學校處理公務的教師們，了解後才知道原來是軍方要召回官兵檢疫所用，校方留守人員驚嚇之餘，當場拒絕防疫車輛進入校園。軍方才將車輛駛出校園。

有家長得知後直呼荒謬，有家長說，因台中一中緊鄰一中商圈，假日時許多逛街人潮，國軍為了補破網，緊急召回官兵，卻將集合地點選在台中一中校門旁，讓校園陷入危機，實在不解。

校方緊急聯繫台中市環保局，市府今天上午也派人前往，包含一中街、育才街、雙十路等人行道，校門與莊敬樓間的前庭範圍，全面消毒，確保校園環境安全。

台中市衛生局今天新增了台中一中校門外（雙十路、育才街交叉口）為確診者足跡之一，衛生局長曾梓展表示，案401在台中一中校門口外集合後，出現發燒症狀，經檢疫後已送往醫院救治，該案未在一中商圈消費，軍艦官兵未進入校園。

台中市新聞局長黃國瑋也指出，國防部召回艦隊成員，集合地點選在校園、商圈，外圍不妥當，希望國防部再檢討。（編輯：方沛清）1090420