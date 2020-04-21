敦睦艦隊疫情影響高雄 韓國瑜：目前未談封城

（中央社記者王淑芬高雄21日電）敦睦艦隊官兵在高雄市活動足跡已讓高雄市防疫工作更加嚴峻，高雄市長韓國瑜今天表示，市府研擬演練預防大規模感染，至於「封城」到目前為止，還沒有談到。

韓國瑜今天主持「敦睦艦隊疫情記者會」，說明高市追蹤及疫調結果並接受媒體聯訪，針對是否考慮「封城」一事，做出上述回應。

敦睦艦隊武漢肺炎確診高雄市有9人，市府今天再公布6處官兵足跡點，並指出第一、二波足跡追蹤，有9人有疑似症狀。至於被查出有疑似症狀的相關人員，涉足的5間場所要等檢驗通過，才能營業。衛生局目前匡列前三波活動場域中，要自主管理的人數是2262人。

因為敦睦艦隊官兵在高雄市活動足跡造成高雄市武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫工作險峻，媒體提問，高雄市是否會因防疫而「封城」。

韓國瑜指出，3個月來，市府力求社區、本土感染零確診，目前也是保持本土感染「零確診」，沒想到敦睦艦隊形成一個這麼大的破口。

他表示，「封城」事關重大，市府要迅速模擬一套預防社區感染標準作業，還要預防辦公機關大樓的社區感染並做演習，已經交代人事處和研考會做聯合研擬如何預防大規模的感染。

韓國瑜指出，演練過程除了是警惕之外，要有標準作業程序，市府要儘快做預防感染演練；至於封城一事，「目前為止，我們還沒有談到。」

市府研考會主委李銘義接受中央社電話採訪表示，將會以市府四維及鳳山行政中心為推演場所，模擬有社區大樓、透天厝等發生社區感染，市府也會參酌新北市「防疫動員兵推」的情境，儘快在這星期完成推演劇本，並安排相關局處及參與演練的人員。（編輯：屈享平）1090421