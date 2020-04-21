中一中校門前召回官兵 中市府再增4處確診者足跡

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市政府今天再公布敦睦艦隊確診個案足跡，除了原本公布的多處地點外，新增一中商圈的統一、全家便利商店、I-PLAZA廁所及沙鹿區向上路7段的統一超商保屏門市。

敦睦艦隊目前已有27人感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其中台中市有3例確診個案，但因軍方選擇台中一中作為緊急召回官兵採檢的集合地點，鄰近中一中的一中商圈也成為官兵在等待過程中消費的場所。

根據台中市政府連日來的疫調，已公布的足跡包括高鐵站、高鐵接駁車、85度C沙鹿英才店、家樂福沙鹿店、華得來清水店、歐奇牛排沙鹿店、手機店、農會ATM、汽修廠、小吃店、阿公家、台中一中校園外等處。

台中市衛生局長曾梓展表示，經過進一步疫調後，今天再新增4個足跡地點，其中案404於17日晚上8時到8時30分曾到沙鹿區向上路7段的7-11（統一超商）保屏門市，18日中午12時20分到30分到一中商圈全家超商一中漾店買午餐，接著12時50分到I-PLAZA商場的3樓上廁所。而案401也曾於18日中午11時50分到12時50分到一中商圈的7-11一中門市消費。

台中市經發局長張峯源表示，在得知新疫調結果後，已分別通知統一超商及全家超商，要求兩家業者暫時停業進行消毒，只要通過複驗後就能再營業，例如家樂福沙鹿店消毒後，今天中午已恢復營業。

環保局長吳志超也表示，環保人員下午已到一中商圈全面消毒，包括確診個案曾到過的地點，都會加強消毒。

新聞局長黃國瑋表示，一中商圈從疫情發生後就配合防疫，店家都有防疫自覺，請一般民眾不要過於擔心。（編輯：洪學廣）1090421