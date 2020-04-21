運用基地台訊號技術 提醒簡訊更精準

（中央社記者蘇思云台北21日電）國軍敦睦艦隊傳出確診武漢肺炎案例，指揮中心向曾經到訪相關地點的民眾發送「類細胞簡訊」。NCC今天也表示，提醒簡訊是運用基地台偵測訊號，再發送關懷訊息。

日前指揮中心向民眾發送關懷簡訊，有網友在論壇留言「NCC利用GPS追蹤足跡」、「怕爆，怎麼知道你曾在同一個地方」等訊息。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天在臉書發布貼文，澄清網友對簡訊的疑慮，提到類細胞簡訊是用「確診者停留點的周遭基地台為基礎」，找到曾在同一時間和該基地台交換過訊號的手機，再用一般簡訊方式，傳送警示訊息。

NCC表示，這項技術「無從辨識特定當事人」，只是對手機發出簡訊，手機持有者的姓名、其他資訊都不會露出，民眾不用擔心洩漏個資。

NCC主任秘書蕭祈宏表示，民眾手機只要開機，就會連到所屬電信業者最近的基地台，並留下登錄資料，這次政府跟電信業者合作，請業者針對特定區域基地台，找出特定時間曾連線的手機號碼發送。

蕭祈宏解釋，提醒簡訊並非第一次使用，在疫情初期，也曾鎖定從中國武漢返台民眾的手機發送提醒簡訊。雖然速度較慢，需要業者進一步撈資料，但可以比較精準。

另一種「災防告警細胞廣播訊息」，是由行政法人國家災害防救科技中心（災防科技中心）在2016年建置，提供22項災害告警訊息，包含地震預報、海嘯、颱風、土石流、淹水等警示。

災防科技中心也曾配合指揮中心，在今年2月7日利用「災防告警細胞廣播系統」，針對鑽石公主號郵輪停靠及旅客下船動線環境等，提醒曾經在1月31日前往北北基地區重要景點的民眾進行自主健康管理。

不過，災防告警細胞廣播系統是用地理位置來判斷發送對象，傳訊息當下，如果民眾手機關機、開飛航、設定關閉「政府警示」，或是不在指定發送區域，就會收不到訊息。（編輯：林興盟）1090421