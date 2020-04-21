更多編輯台推薦新聞：
疫情加價格戰兩大黑天鵝 一次看懂負油價的意義
產經

疫情加價格戰兩大黑天鵝 一次看懂負油價的意義

影片／喬丹紀錄片最後一舞 刷新ESPN收視紀錄
運動

影片／喬丹紀錄片最後一舞 刷新ESPN收視紀錄

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

運用基地台訊號技術 提醒簡訊更精準

最新更新：2020/04/21 20:25

（中央社記者蘇思云台北21日電）國軍敦睦艦隊傳出確診武漢肺炎案例，指揮中心向曾經到訪相關地點的民眾發送「類細胞簡訊」。NCC今天也表示，提醒簡訊是運用基地台偵測訊號，再發送關懷訊息。

日前指揮中心向民眾發送關懷簡訊，有網友在論壇留言「NCC利用GPS追蹤足跡」、「怕爆，怎麼知道你曾在同一個地方」等訊息。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天在臉書發布貼文，澄清網友對簡訊的疑慮，提到類細胞簡訊是用「確診者停留點的周遭基地台為基礎」，找到曾在同一時間和該基地台交換過訊號的手機，再用一般簡訊方式，傳送警示訊息。

NCC表示，這項技術「無從辨識特定當事人」，只是對手機發出簡訊，手機持有者的姓名、其他資訊都不會露出，民眾不用擔心洩漏個資。

NCC主任秘書蕭祈宏表示，民眾手機只要開機，就會連到所屬電信業者最近的基地台，並留下登錄資料，這次政府跟電信業者合作，請業者針對特定區域基地台，找出特定時間曾連線的手機號碼發送。

蕭祈宏解釋，提醒簡訊並非第一次使用，在疫情初期，也曾鎖定從中國武漢返台民眾的手機發送提醒簡訊。雖然速度較慢，需要業者進一步撈資料，但可以比較精準。

另一種「災防告警細胞廣播訊息」，是由行政法人國家災害防救科技中心（災防科技中心）在2016年建置，提供22項災害告警訊息，包含地震預報、海嘯、颱風、土石流、淹水等警示。

災防科技中心也曾配合指揮中心，在今年2月7日利用「災防告警細胞廣播系統」，針對鑽石公主號郵輪停靠及旅客下船動線環境等，提醒曾經在1月31日前往北北基地區重要景點的民眾進行自主健康管理。

不過，災防告警細胞廣播系統是用地理位置來判斷發送對象，傳訊息當下，如果民眾手機關機、開飛航、設定關閉「政府警示」，或是不在指定發送區域，就會收不到訊息。（編輯：林興盟）1090421

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報