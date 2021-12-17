因應防疫旅館群聚 陳其邁：強化作為全面查檢

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高雄市長陳其邁（前左3）17日率衛生局等市府防疫團隊至防疫旅館聯合輔導稽查，強化防疫旅館防疫作為。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）因應近日桃園防疫旅館群聚案，高市府昨夜緊急召開專家會議，並於上午由指揮官、市長陳其邁率衛生局等市府防疫團隊至防疫旅館聯合輔導稽查，強化防疫旅館防疫作為。

依高雄市政府統計，高市現有78間防疫旅館、5304房。陳其邁現場提出具體指示，包括再次針對旅館通風空調換氣情形、環境清消、垃圾處理、被服送洗、人員防護衣穿脫、疫苗接種等重點項目加強稽查，並邀集專家指導與協助防疫旅館落實防疫管理措施。

陳其邁現場感謝防疫旅館第一線防疫人員協助執行居家檢疫防疫工作，提醒防疫旅館為進入國門居家檢疫最堅強防疫堡壘，所有第一線工作人員除接種2劑疫苗外，都應儘速完成追加劑疫苗接種。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，陳其邁要求防疫旅館務必再檢視落實防疫管理措施，避免防疫缺口發生，呼籲民眾入住遵守防疫相關規定。高市府防疫團隊加強民眾居家檢疫期間防疫旅館查核；如違反規定將依傳染病防治法開罰。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎接受中央社記者訪問說明，今天稽查特別著重在人員管理、進出動線落實分離、入住防疫旅館後房間管制與清消，以及房間通風排氣。通風排氣涉及到開窗位置、排風管換氣等房屋既有設計，為在現有條件下加強通風，已要求業者只要走道頭尾有對外窗都要盡量打開；並以電話日常關懷時，也會提醒民眾適度開窗促進空氣對流。

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人員動線管理上，潘炤穎說，會督導業者加強管理，包含外送人員送進食物時，要怎麼分配到隔離者房間，也需要注意分送過程動線不能交錯。另外，也與業者達成共識，只要時間到，會督促所有工作人員，該打第2劑、可以打第3劑疫苗的就盡快去打，並定期追蹤每個工作人員的接種狀況。

因應市民歸鄉訂房潮，高雄市春節防疫旅館量能加速增開。依觀光局數據，自11月起已陸續媒合合法旅館轉防疫旅館，新增14家防疫旅館共915間房，並以服務專線成功媒介1027位高雄市民預訂明年春節防疫旅館。（編輯：孫承武）1101217