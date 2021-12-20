國1彰化至員林瓶頸路段改善 提升50%行車速率

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國道1號彰化至員林路段是假日及連續假期的瓶頸路段，尖峰時段必壅塞回堵，高速公路局20日發布新聞稿表示，已完成交通改善工程，可提前在22日完工通車，預計尖峰時段可提升至少50%行車速率。（高公局提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月20日

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）國道1號彰化至員林路段是假日及連續假期的瓶頸路段，尖峰時段必壅塞回堵。高速公路局今天表示，已完成交通改善工程，可在22日提前完工通車，尖峰時段提升至少50%行車速率。

交通部高速公路局發布新聞稿，國道1號彰化至員林瓶頸路段改善工程今年5月27日開工，原訂明年1月27日完工，經施工團隊日夜趕工，提前於今年12月22日完工通車，可提高約20%道路服務容量，讓交通壅塞情形提前獲改善，預計尖峰時段可提升至少50%行車速率。

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高公局表示，國道1號彰化至員林段交通改善工程，將原本3車道調整為3車道加1輔助車道，道路容量由每小時5280輛次增加為6400輛次。

高公局提醒，彰化至員林道路路幅已全部做為車輛運行使用，外側路肩寬縮減為0.5公尺，車輛如故障時應利用沿線8處避車彎停放，或儘量停靠路邊並於車輛後方100公尺處擺放故障標誌，提醒後方車輛注意，確保行車安全。（編輯：管中維）1101220