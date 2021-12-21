莫德納疫苗屆效、疑本土個案判定 莊人祥將說明

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（中央社記者江慧珺台北21日電）COVID-19疫苗持續接種，有1批莫德納疫苗效期只到今天；另中研院實驗室感染、防疫旅館群聚案仍在觀察期，昨天也有疑似本土個案，待3採結果判定，指揮中心下午將說明。

為了鼓勵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，中央流行疫情指揮中心自12月5日起於台北車站設置莫德納（Moderna）疫苗接種站，累積接種逾3萬人次。

但因莫德納疫苗經2天解凍後，效期僅剩28天，有1批莫德納疫苗將於12月21日屆效，截至18日尚餘約3萬劑。

指揮中心20日宣布，65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員及高風險工作人員，以及容易感染及疾病嚴重風險者，建議應優先接種追加劑；另24日起開放全廠牌第2劑混打，近日將公布相關混打研究結果。

而中央研究院實驗室感染，以及桃園市、台北市防疫旅館群聚案持續觀察中，指揮中心昨天也說明有1例疑似本土病例，首次PCR採檢為高Ct值陽性，但原檢體複驗與2採結果皆陰性，將依3採結果判定是否列確診案號。

本土疫情備受關注，據聯合報報導，北市大安區某防疫旅館門口今天上午停了1輛專車，數名穿著防護裝備的人員在周圍作業，陸續有旅客上車，遭疑又有本土疫情。台北市政府表示，此為採檢車，替檢疫期滿前的旅客採檢。

最新疫苗接種與使用狀況，以及本土疫情最新情況，指揮中心發言人莊人祥將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：陳政偉）1101221