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四技二專特殊選才865名額 24日下午截止報名

2021/12/21 12:05
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（中央社記者許秩維台北21日電）111學年度四技二專特殊選才招生管道提供865個名額，採分組聯合招生，考生可擇1組報名，至多選填5校系志願，報名及資格審查於12月24日下午5時截止。

技專校院招生委員會聯合會新聞稿指出，111學年度四技二專特殊選才採分組聯合招生，設有「技職特才及實驗教育組」及「青年儲蓄帳戶組」2組，分別提供397個和468個招生名額，合計提供865個名額。

四技二專特殊選才招生不採計統一入學測驗或大學學科能力測驗成績，只要符合校系所訂的專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就的學生，或自106學年度起參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」滿2年或3年以上者皆可報名申請。

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技專校院招生委員會聯合會表示，考生僅可擇1組報名，至多選填5個校系科（組）、學程的志願，但若報名「技職特才及實驗教育組」，各校可限制考生僅能報名該校1個系科（組）、學程。

四技二專特殊選才採個別網路報名，考生須在今年12月24日下午5時前完成報名及資格審查，報名費繳費截止時間為12月23日晚間12時，考生還須以網路上傳各校系規定的文件，才算完成報名，資格審查結果將於明年1月10日公告，通過資格審查的考生才能參加後續指定項目甄審。（編輯：陳政偉）1101221

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