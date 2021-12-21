賴副總統備餐傳愛 見證協和基金會20年行善路

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苗栗縣協和慈善基金會21日在頭份國中活動中心舉辦20週年慶祝活動，創辦人林光清（立者前左）、副總統賴清德（立者前右2）、苗栗縣長徐耀昌（立者前右）出席，與志工及與會來賓開心合影。中央社記者管瑞平攝 110年12月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗協和慈善基金會長年行善，為獨居長者免費送餐，今天舉辦20週年慶祝活動，副總統賴清德出席並與創辦人林光清、苗栗縣長徐耀昌接力備餐，將溫暖愛心餐盒傳遞至長輩手中。

台灣陶瓷品牌「瓷林」創辦人林光清2001年與兄妹4人秉持祖訓「積金積玉不如積書教子，寬田寬地莫若寬厚待人」，在母親支持下，成立協和慈善基金會，投入老人免費送餐、助學及弱勢扶助等公益。20年來，志工們風雨無阻，為弱勢獨居長者送上每日現做的愛心餐盒，累積已達118萬個，高度相當於108棟101大樓。

協和慈善基金會今天在頭份國中活動中心舉辦20週年慶祝活動，賴副總統、徐耀昌、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、苗栗縣議長鍾東錦及許多地方民代、仕紳和教育、藝文界人士出席。

協和慈善基金會成立20年，行善義舉深受肯定，前總統陳水扁、馬英九及總統蔡英文都曾親臨基金會，為志工加油打氣或擔任一日志工，副總統賴清德今天也穿上圍裙，替現場長輩夾菜備餐，接著將製作好的熱騰騰便當送給長輩，傳遞一份社會溫暖與愛心。

賴副總統致詞時，稱許林光清不只是成功的企業家，同時對偏鄉助學、教育藝文推廣也著力甚深，且不分國界，愛心也普及到中國大陸捐建希望小學，是位傑出藝術家、有愛心的慈善家。

賴副總統表示，林光清帶領眾多志工參與服務，20年如一日提供送餐服務，兼顧長者個別健康狀況，如三高、過敏等特殊需求調整菜色，不畏風雨，也沒受疫情影響，非常了不起。

賴副總統指出，台灣65歲以上老年人口比例越來越高，2025年恐達20%、進入超高齡社會。因此，在蔡總統領導下，政府除推動長照2.0政策，行政院長蘇貞昌今年也修訂高齡社會白皮書，希望由政府結合社會各界，共同因應此問題，他要代表蔡總統感謝基金會及所有志工對長者的照顧。

現場播放影片分享基金會為善20年之路，並安排賴副總統頒發感謝狀給12名資深績優志工，其中最資深的羅定妹20年前送出基金會第1個愛心便當，至今已75歲仍熱心服務不輟。她說，加入志工大家庭，結交許多志同道合朋友，生活更加精彩，看見老人家快樂的神情，一切付出與堅持都值得。

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林光清表示，基金會宗旨是「敬老扶幼」，目前送餐規劃11條路線，服務苗栗縣北區4個鄉鎮約200名長者，其中偏遠的南庄蓬萊線來回32公里，志工得花1.5個小時把熱騰騰便當送到長輩手中，「讓老人吃得好吃得飽、健康，就是基金會最大成就」。

林光清說：「行善像是沒有終點的馬拉松，路途雖艱辛漫長，心靈卻豐盛快樂。」他感謝所有志工20年來的付出，期待基金會永續經營，傳承父親樂善好施言傳身教的助人理念。（編輯：郭諭儒）1101221

苗栗縣協和慈善基金會長年行善，為獨居長者免費送餐，21日舉辦20週年慶祝活動，副總統賴清德（後中）出席，與基金會創辦人林光清（後左）、苗栗縣長徐耀昌（後右）接力備餐，將愛心餐盒傳遞至長輩手中。中央社記者管瑞平攝 110年12月21日

苗栗縣協和慈善基金會為獨居弱勢長輩免費送餐20載，從協會成立之初即加入志工行列的羅定妹（左）高齡75歲，熱情不減、持續服務，21日在協會20週年慶祝活動中，開心接受副總統賴清德（右）頒發感謝狀。中央社記者管瑞平攝 110年12月21日