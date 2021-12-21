屏東紅豆因氣候災損 農委會納天災救助機制

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受氣候影響，屏東紅豆發生沒有結莢及蟲害情形嚴重，民進黨立委周春米（前左）表示，農委會21日通過農業天然災害現金救助及低利貸款的地區及項目，屏東縣紅豆農22日至31日可向鄉公所申請，呼籲有種植紅豆並且受天災影響收成的農民，儘速向公所申請，以利後續救助行政程序。（周春米服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月21日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東今年10月中旬、雨後種植的紅豆發生沒有結莢及蟲害情形嚴重，經民進黨立委周春米及莊瑞雄邀集農委會等單位勘查，農委會今天將屏東紅豆納入農業天然災害現金救助地區。

周春米發布新聞稿表示，接獲農民陳情指紅豆發生大面積沒有結莢情形，8日邀集農糧署、高雄區農業改良場及新園鄉農會等單位會勘新園鄉紅豆，為了因應這30年來前所未見的氣候及種植異樣，她會勘後告知農委會主委陳吉仲屏東紅豆所遭遇的天災情形。

周春米指出，原本被認為是病蟲害的相關因素，才導致屏東紅豆的農損，但實際會勘及分析後，才發現極有可能是極端氣候導致紅豆成長及結果的異狀，團隊也極力向農委會爭取應納入天災救助機制中。

周春米表示，農委會今天通過農業天然災害現金救助及低利貸款的地區及項目，屏東縣紅豆農12月22日至12月31日，可向鄉公所申請，呼籲有種植紅豆並且受天災影響收成的農民，儘速向公所申請，以利後續救助行政程序。

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除了周春米外，莊瑞雄也在17日邀請農委會副主委陳駿季到崁頂鄉及南州鄉勘查，爭取現金救助，莊瑞雄表示，10月中旬過後種植的紅豆因氣候不佳，預估產量只有一半，陳駿季當時當場指示地方、中央同步進行災損判定，中央並盡速召開專家會議。

縣府農業處長鄭永裕表示，農民反映10月中旬以前種植的紅豆正常，但10月中旬以後、在下雨過後種植的紅豆則產生不結莢情形及蟲害。（編輯：陳仁華）1101221