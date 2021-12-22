勞保紓困貸款30日起受理申請 每人最高10萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北22日電）新一年度勞保紓困貸款即將開辦，勞保局今天宣布，將於30日開始受理申請，每人最高可貸款額度新台幣10萬元，年利率1.28%，只要符合資格就可申貸，以度過農曆年關。

每一年農曆春節前，勞動部勞工保險局都會辦理勞工保險被保險人紓困貸款，勞保局今天在官網宣布，111年勞工保險被保險人紓困貸款將於110年12月30日至111年1月14日期間受理申請。

勞工保險被保險人紓困貸款的申請資格包含生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金以及未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

根據勞保局資料，勞保紓困貸款總額度原則為200億元，每人最高貸款金額為10萬元，自撥款日起年息1.28%，之後按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整。

不過，勞保局提醒，若是被保險人已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或向其所屬機關請領勞保補償金者，就不得申請。

勞保局提到，勞保紓困貸款還款期間為3年，第1個月起到第6個月按月付息不還本，從第7個月起按月平均攤還本息，假設勞工借款10萬元，按目前利率前6個月每月須繳利息107元，自第7個月開始每月繳本息3389元。（編輯：陳政偉）1101222