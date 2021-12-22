台大復育水生螢火蟲 打造棲地野放1200隻幼蟲
2021/12/22 12:23（12/22 13:21 更新）
台灣大學積極復育水生螢火蟲，並於台大農場作物標本園的水圳中野放北市動物園捐贈的1200隻黃緣螢幼蟲。（台大提供）中央社記者許秩維傳真 110年12月22日
（中央社記者許秩維台北22日電）台大積極復育水生螢火蟲，繼打造棲地、野放田螺形成食物鏈後，今天更在台大農場作物標本園的水圳中野放北市動物園捐贈的1200隻幼蟲，期盼明年4月能見到螢火蟲飛舞。
台灣大學新聞稿指出，此次螢火蟲復育工作由校園規劃小組及台大農場共同推動，希望增進台大校園生物多樣性；螢火蟲復育基地在台大農場作物標本園內，今年8月已野放田螺，做為黃緣螢幼蟲食物來源，經過近4個月的生態圈營造及維護管理，現在正是野放黃緣螢幼蟲的成熟時刻。
台大校長管中閔表示，隨著都市化程度愈來愈高，市區已難見到螢火蟲，感謝1966年畢業的台大校友們熱心捐贈復育經費，加上台北市立動物園慷慨捐贈1200隻黃緣螢幼蟲，台大各單位也將共同努力，為生態環境永續盡心力。
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台北市立動物園副園長朱孝芬提到，黃緣螢在野外1年可繁殖2代，在圈養環境下甚至可繁殖到3代，動物園很榮幸參與台大校園螢火蟲復育計畫，希望透過黃緣螢幼蟲野放的活動，能喚起學子對校園生態環境的重視。
台大螢火蟲復育工作分3階段，第一步由校內昆蟲系、園藝系、農場專家共同打造乾淨、親水的自然環境，做為黃緣螢幼蟲的棲地；第二步為野放田螺，形成食物鏈，建構螢火蟲的食物來源；第三步為野放螢火蟲幼蟲，期待2022年4月春季時，校園能見到如繁星閃亮的螢火蟲飛舞。（編輯：陳政偉）1101222
台北市立動物園副園長朱孝芬（左）代表捐贈1200隻黃緣螢幼蟲給台灣大學校長管中閔（右），提供台大野放。（台大提供）中央社記者許秩維傳真 110年12月22日
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