承諾氫氟酸減量期程 銅鑼科學園區過環評

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（中央社記者張雄風台北22日電）由於力積電進駐銅鑼科學園區建廠，竹科管理局提銅鑼科學園區環差案，在承諾氫氟酸減量期程、加強園區環保用地後，環委並希望竹科評估污水專管入海可行性，本案修正後通過環評大會審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第410次會議，審查「新竹科學園區第四期擴建用地銅鑼科學園區開發計畫環境影響評估報告書第五次環境影響差異分析報告」。

開發單位新竹科學園區管理局表示，由於力積電進駐銅鑼科學園區建廠，但原環評是參考民國87年新竹縣各產業面積酸性氣體排放總量，因時間久遠已不符現況，因此申請變更。

竹科指出，本次環差審查通過定稿核備後，氫氟酸將於3年內調降10%、5年內調降20%、10年內調降30%，未來將持續輔導廠商進行空污防制設備改善、優化操作參數等，長期進行減量改善方案研究。

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另外在環境保育維護部分，竹科提到，園區公園、綠地及國土保安用地面積共181.15公頃，佔總園區面積51.57%，其中國土保安用（保育區）119.56公頃，禁止任何開發使用，強化保育類動物（如石虎、黃嘴角鴞）保育措施。

環評委員表示，包含西湖、銅鑼鄉約600名民眾曾連署，要求污水能有專管排放入海，因此希望竹科進一步評估，若污水專管排放可行性評估結果為可行時，應於明年12月底前依環境影響評估法規定提出變更申請。本案建議修正後通過。（編輯：李亨山）1101222