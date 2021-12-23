百億農業綠能貸款專案 受理期限延至111年底

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）行政院農業委員會農業金融局今天表示，為持續鼓勵農漁業者積極參與，加上詢問度高，「百億農業綠能貸款專案」受理期限由原本110年底，延長至111年底止。

農金局發布資訊說明，此貸款專案額度新台幣100億元，其中30億元由農委會「農業節能減碳貸款」支應，另70億元由全國農業金庫「農業綠能設置貸款」支應。

農金局說，此貸款專案從3月1日開辦，截至11月底，「農業節能減碳貸款」計核貸101件、金額逾10億元，「農業綠能設置貸款」計核貸20件、金額約13億元，以上合計核貸121件、金額逾23億元。

農金局並說，其中「農業節能減碳貸款」核貸金額已較109年的5億元成長100%，提供農、漁、牧等業者購置與農業經營結合的綠能設施、設備所需資金，以加速推動農業綠能政策，同時可穩定經營所需電力、提升農業附加價值。

農金局說明，「農業節能減碳貸款」對象為農漁民、農漁民團體及農企業，額度原本最高為3000萬元，為配合此貸款專案提高額度為1.2億元，貸款利率農漁民為0.79%、農漁民團體及農企業為1.43%。

借款人所需資金超逾1.2億元，或非屬農漁業者，可由全國農業金庫「農業綠能設置貸款」支應，貸款利率目前為1.625%。

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農金局重申，借款人擔保能力如有不足，貸款經辦機構可協助送信用保證機構保證。農業信用保證基金會配合此貸款專案辦理，並提供手續費優惠。

農金局補充，農漁業及光電業者若有農業與綠能共生經營的相關資金需求，可向農業金庫及設有信用部的農（漁）會提出貸款申請，相關疑問可電洽服務專線，全國農業金庫0972-590-951、農業信用保證基金0963-619-301、農金局0933-239-983。（編輯：管中維）1101223