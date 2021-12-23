施打三針再混打新措施 聯亞籲重啟EUA 2.0審查

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）針對指揮中心提出已施打聯亞疫苗三針再補打其他家疫苗新措施，聯亞生技晚間發出新聞稿表示，應暫緩未經證實必要的混打，以免造成受試者恐慌與困擾。並呼籲重啟UB-612疫苗緊急使用授權（EUA）2.0的審查。

聯亞COVID-19疫苗沒通過EUA，仍有1500名受試者參與第3劑的延伸試驗。

因應「強化24場所(域)人員COVID-19疫苗接種規範」，部分民眾被要求，元旦前要完整打滿兩劑，否則就得自費篩檢取代證明，等於一年內打了5劑。

聯亞生技表示，聯亞UB-612設計初即挑選冠狀病毒「基因序列高度保留區」進行設計，誘導的抗體已於各試驗證實對Alpha、Delta等變異株 (VOCs) 中和抗體力價下降幅度不多。依據獨特T細胞免疫疫苗設計原理加上臨床一、二期在千位受試者實證數據，推論UB-612疫苗應足以應付現今流行Delta、Omicron及後續各種變異株，降低重症及死亡率。

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聯亞生技指出，台灣法規單位對於臨床試驗申請審查要求相當嚴格，對沒有安全性試驗資料佐證下，皆要求不准予執行。今於「強化24場所(域)人員COVID-19疫苗接種規範」中要求受試者追加施打其他廠牌疫苗，應比照法規單位對於安全性的高標準，暫緩未經證實必要混打，以免造成受試者恐慌與困擾。

聯亞呼籲政府重啟UB-612疫苗EUA 2.0與時俱進的審查，正視新型設計的多抗原表位疫苗貢獻，給國人多一個安全與高效疫苗的新選擇。（編輯：張良知）1101223