普悠瑪列車底出現異音臨停七堵站 旅客換車接駁

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台鐵218次普悠瑪列車24日上午10時49分通過七堵站時，發現車底有異音，臨時停靠七堵站檢查，發現是車底下有一根粗銅線纏繞車底致產生異音。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月24日

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）台鐵今天發布訊息，218次普悠瑪列車上午10時49分通過七堵站時，發現車底有異音，臨時停靠七堵站，考量行車安全，立即停駛並入庫檢查，受影響旅客另派編組接駁。

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台鐵表示，218次普悠瑪列車樹林到花蓮班次，準備通過七堵站時，發現第1車車下有異音，臨時停靠七堵站檢查，發現是車底下有一根粗銅線纏繞車底致產生異音，考量行車安全，立即停駛並入庫檢查。

台鐵說，事故發生後，由七堵站另派編組接駁旅客，並巡查樹林至七堵沿途路線，未發現其他異物，全程已由運安處詳細查明中，只有218次列車旅客受影響。（編輯：陳政偉）1101224