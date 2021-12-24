12月收益可望再成長 勞動基金預估賺比去年多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北24日電）勞動基金攸關勞工權益，勞動部勞動基金運用局今天說，勞動基金截至10月收益已優於去年一整年、達7.47%，11月雖稍有修正，但12月狀況不錯，預估全年收益累積正成長。

勞動部勞動基金運用局今天召開年終記者會，說明勞動基金運用狀況以及未來投資展望。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹在會中指出，今年各國隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打普及，陸續開放防疫管制措施，加上持續實施財政與貨幣刺激政策，讓全球經濟從去年的衰退谷底反彈。

不過，由於COVID-19變種病毒株擴散、中國監控及限電措施、通貨膨脹壓力等因素，也使得金融市場呈現高檔震盪走勢。

劉麗茹表示，勞動基金截至今年10月為止，收益率為7.47%，收益數為新台幣3446億元，而11月雖然狀況有點小修正，但12月狀況不錯，可望再推高收益。

劉麗茹也提到，勞動基金截至10月收益率跟收益數已經優於去年全年的收益數3164億元、收益率7.35%，因此今年勞動基金收益可望優於去年。（編輯：李錫璋）1101224