衛生紙農曆年後漲價 friDay購物逆勢推1元限時優惠

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旗下紙品品牌有「五月花」、「得意」、「柔情」的永豐實24日證實，由於原物料上漲，產品將調漲，其中抽取式衛生紙漲幅平均約8%。圖為民眾選購衛生紙。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北24日電）旗下紙品品牌有「五月花」、「得意」、「柔情」的永豐實今天證實，農曆年後抽取式衛生紙將漲價約8%。電商業者friDay購物今天對此表示，暫無搶購、缺貨情形，將於今天下午5時限時推出成箱衛生紙1元優惠。

遠傳電信旗下friDay購物發聲明指出，現僅永豐實對外宣布農曆年後調漲，尚未接獲其他廠商有類似規劃，觀察今天平台上衛生紙銷售正常，暫無搶購、缺貨，後續會持續觀察。

遠傳friDay購物表示，平台上衛生紙不但價格未漲，還逆勢推出多樣促銷，且成箱購買優惠更多，例如獨家推出唯潔雅優質抽取式衛生紙100抽x112包，每組原價新台幣2438元，特價799元，相當於下殺3.2折，平均每包僅7元，促銷時間到1月2日。

今天下午5時遠傳friDay購物，還限時推出成箱衛生紙1元開搶優惠，網路獨家推出倍潔雅好韌真決勝點3層抽取衛生紙100抽12包6袋，原價1700元，限時1元，每會員限購1組。

針對永豐實旗下的「五月花」、「得意」品牌衛生紙、紙巾，遠傳friDay購物也促銷，例如五月花清柔抽取式衛生紙100抽x24包x3串，每箱特價僅799元，活動到12月27日為止。（編輯：楊凱翔）1101224