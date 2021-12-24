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勞動基金弊案後 勞金局取消證券商遴選機制

2021/12/24 17:39
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（中央社記者吳欣紜台北24日電）勞動基金去年爆發炒股弊案，勞動基金運用局調整內控機制，今年7月起也取消往來證券商遴選作業及投信選擇券商分級制度，以減少基金局人員對券商資格的操控。

勞動基金去年爆發弊案，為避免未來有心人士鑽漏洞，勞動部後續提出強化內控機制檢討報告，希望透過12項措施，強化基金局管控機制。

勞動部勞動基金運用局今天召開年終記者會，局長蘇郁卿今天指出，12項措施除已辦理完成，也透過「寧靜的改變」持續檢討落實執行內控機制。

蘇郁卿舉例，勞金局過去針對國內往來證券商訂有遴選規範，依照不同券商類別及條件，綜合評估經營能力、研究資源、服務質量等，每年遴選合格往來券商。

不過，考量國內證券市場運作現況及主管機關監理情形，7月起已經廢止相關評核遴選機制，不再是每年且每季評核分級、也不再限制家數，改以函告券商公會請其轉知所屬會員機構，只要是符合所定資格條件，都可申請成為勞金局合格往來券商。

蘇郁卿說，勞金局原本也訂有投信選擇券商分級家數及比例原則，要求投信選擇下單的交易券商屬A及B級券商家數合計須達80%以上，且須事先報經局內同意。

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但考量實務作業情形，蘇郁卿說，已經取消國內受託投信選擇券商分級比例限制，不再要求投信事先提供選擇券商名單，改授權投信在勞金局合格往來券商名單內，本於專業審慎選擇並分散下單等，勞金局則會加強注意受託投信下單週轉率情形及研究報告內容。

此外，蘇郁卿指出，勞金局過去絕對報酬委任類型目標報酬率，近10年都是以台灣證券交易所公告得平均殖利率為基準，加計「200個基本點（2%）」為收益目標，但後經計算，在今年辦理國內委外代操案主動調升加計基本點數，調整後以加計「250個基本點（2.5%）」為收益目標，不但可節省勞動基金管理費成本，也可引導受託機構投資於高殖利率個股，提高基金長期穩健獲利。（編輯：陳政偉）1101224

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