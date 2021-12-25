更多編輯台推薦新聞：
「竹竹」為什麼要併？優勢疑慮一次看懂
政治

「竹竹」為什麼要併？優勢疑慮一次看懂

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首
國際

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台鐵首批EMU3000獲安全營運證明 26日首航

2021/12/25 11:30（12/25 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北25日電）台鐵首批EMU3000型新城際列車明天將在台東舉行首航典禮，台鐵今天表示，EMU3000日前也取得獨立驗證單位的安全營運證明。

台鐵今天發布新聞稿，EMU3000今年7月30號抵台後，台鐵試車小組與車輛製造商日立公司持續努力下，於12月21日取得第三方獨立驗證與認證單位（IV&V）德國萊茵所頒發的首批車輛安全營運證明。

台鐵副局長馮輝昇代表接受台灣德國萊茵技術監護顧問公司頒發證書時表示，安全是台鐵最看重的一件事，他期許EMU3000不僅是台鐵最豪華與舒適的列車，更是最安全的列車。

台鐵機務處陳詩本說，從列車抵台至今，在近5個月的試車過程中，試車小組每天與日立技師逐項確認列車各項性能，除了確保列車行駛的安全外，同仁的努力也讓新城際列車得以在元旦連假前投入營運，開始服務宜蘭、花蓮、台東的鄉親。

台鐵向日本訂購50列共600輛EMU3000型城際列車，今年至2024年陸續交車，26日將在台東舉行首航典禮，29日正式營運，率先投入東部幹線服務，每天往返樹林與台東共6列次，預計至2024年可增加40%花東線運能。

台鐵EMU3000型列車與高鐵一樣每列有12輛車廂，也是首設商務車廂的台鐵列車，取名「騰雲座艙」的商務車廂設在第6節，一排只設3個座椅，採2+1排列，提供商務旅客更寬大舒適的空間，還有充電座及USB插槽，也提供免費餐飲及Wi-Fi，票價是一般自強號1.43倍至2.2倍，12月15日開賣後，立即秒殺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，台鐵職工福利委員會發布新聞稿表示，與本土品牌「西雅圖極品咖啡」共推EMU3000首航聯名紀念飲品，包括「西雅圖優萃拿鐵」及選用埔里優質好水「西雅圖優萃水」，明天與現場貴賓共享紀念時刻。

台鐵職福會說，這兩款首航紀念飲品瓶身設計以EMU3000型Silent Flow「靜謐的移動」設計概念，巧妙結合列車圖像，搭配「台鐵有朝氣、台灣更有力」字樣，增添紀念性。（編輯：陳政偉）1101225

台鐵首批EMU3000型新城際列車26日將在台東舉行首航典禮，台鐵職工福利委員會25日表示，與台灣本土品牌業者合作，推出EMU3000首航聯名紀念飲品。（台鐵職福會提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月25日
台鐵首批EMU3000型新城際列車26日將在台東舉行首航典禮，台鐵職工福利委員會25日表示，與台灣本土品牌業者合作，推出EMU3000首航聯名紀念飲品。（台鐵職福會提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月25日
延伸閱讀
元旦連假台鐵已售逾21萬張票 EMU3000只剩商務艙台鐵EMU3000車票開放預購 訂票較平常成長1倍EMU3000一般車廂訂票12/1開放 騰雲座艙12/15起預購
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族