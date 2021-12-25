台鐵首批EMU3000獲安全營運證明 26日首航

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）台鐵首批EMU3000型新城際列車明天將在台東舉行首航典禮，台鐵今天表示，EMU3000日前也取得獨立驗證單位的安全營運證明。

台鐵今天發布新聞稿，EMU3000今年7月30號抵台後，台鐵試車小組與車輛製造商日立公司持續努力下，於12月21日取得第三方獨立驗證與認證單位（IV&V）德國萊茵所頒發的首批車輛安全營運證明。

台鐵副局長馮輝昇代表接受台灣德國萊茵技術監護顧問公司頒發證書時表示，安全是台鐵最看重的一件事，他期許EMU3000不僅是台鐵最豪華與舒適的列車，更是最安全的列車。

台鐵機務處陳詩本說，從列車抵台至今，在近5個月的試車過程中，試車小組每天與日立技師逐項確認列車各項性能，除了確保列車行駛的安全外，同仁的努力也讓新城際列車得以在元旦連假前投入營運，開始服務宜蘭、花蓮、台東的鄉親。

台鐵向日本訂購50列共600輛EMU3000型城際列車，今年至2024年陸續交車，26日將在台東舉行首航典禮，29日正式營運，率先投入東部幹線服務，每天往返樹林與台東共6列次，預計至2024年可增加40%花東線運能。

台鐵EMU3000型列車與高鐵一樣每列有12輛車廂，也是首設商務車廂的台鐵列車，取名「騰雲座艙」的商務車廂設在第6節，一排只設3個座椅，採2+1排列，提供商務旅客更寬大舒適的空間，還有充電座及USB插槽，也提供免費餐飲及Wi-Fi，票價是一般自強號1.43倍至2.2倍，12月15日開賣後，立即秒殺。

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此外，台鐵職工福利委員會發布新聞稿表示，與本土品牌「西雅圖極品咖啡」共推EMU3000首航聯名紀念飲品，包括「西雅圖優萃拿鐵」及選用埔里優質好水「西雅圖優萃水」，明天與現場貴賓共享紀念時刻。

台鐵職福會說，這兩款首航紀念飲品瓶身設計以EMU3000型Silent Flow「靜謐的移動」設計概念，巧妙結合列車圖像，搭配「台鐵有朝氣、台灣更有力」字樣，增添紀念性。（編輯：陳政偉）1101225