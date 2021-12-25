監委籲正視體育班性平事件 教育部：持續改善

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（中央社記者陳至中台北25日電）多名監察委員今天發布新聞稿指出，體育班及運動代表隊性平事件頻傳，要求教育部研議對策。教育部表示，將從教練、學生的性平意識、提升宿舍安全等層面，持續宣導和改善。

監察委員范巽綠、蕭自佑、趙永清指出，自民國103年起，高級中等以下學校體育班、運動代表隊經通報性平事件共計548件，教育部應正視運動教練監督管理、性別平等教育，並對體育班的宿舍管理、員額配置提出改善。

教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，為加強體育班學生的性平意識，除依法融入課程外，近年也規劃專家入班宣導，並培育各級學校的種子教師，提高師生對性平議題的意識。

至於運動教練，體育署每年舉辦至少3場在職教練研習課程、至少1場新進教練研習課程，將性別平等教育列為重點加強宣導，並以專題研習或融入方式安排課程內容，強化性別意識與相關法令知識。

教育部表示，未來會針對監察委員所提「身體接觸」、「運動空間」、「特殊依賴關係」等3個面向， 持續和縣市政府、專家學者、各級學校合作，深化性平意識的宣導。

另外，監委提到，高中以下學校的體育班及體育代表隊，計有244所學校提供住宿，住宿學生占全體6成。監委認為，這與「國中小體育班以不住宿為原則」的政策方向有出入。

教育部解釋，國中小體育班以在地人才銜接培訓為主，但依法不得限制學區招生，加上部分縣市幅員遼闊，許多學校地處偏遠、原鄉地區，使學生有住宿需求。

教育部表示，目前正針對設有體育班中小學，調查各校新建、整建宿舍的需求，體育署將與國民及學前教育署合作，訂定學校宿舍規範及人員編制規劃，共同提升校園宿舍安全。（編輯：陳政偉）1101225