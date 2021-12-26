2022知本溫泉馬拉松 1500名跑者為孩童而跑

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（中央社記者余曉涵台北26日電）2022知本溫泉公益馬拉松預計將在明年2月13日登場，主辦單位宣布每報名1人將捐出300元給「孩子的書屋」作為孩童們陪伴、庇護及成長等經費運用，預計將有1500名跑者參加。

為幫助公益團體「孩子的書屋」照顧更多台東家庭失能的孩童，知本老爺酒店與台東縣卑南鄉公所、台東縣知本溫泉觀光發展促進協會、國立台東大學、台東縣溫泉國小、台灣金聯資產管理股份有限公司等，共同舉辦2022知本溫泉公益馬拉松。

知本老爺酒店發出新聞稿表示，預計將有1500名來自全國的路跑好手，在明年2月13日一同為孩子的未來而跑，每報名1人主辦單位將捐出新台幣300元給「孩子的書屋」作為孩童們陪伴、庇護及成長等經費運用，現場還有卑南鄉公所贊助的100隻桶仔雞、薑黃小饅頭等台東美食，沿途還準備在地美食串聯的補給品，供跑友一邊跑步，一邊享用。

2022知本溫泉公益馬拉松分為42公里及23公里賽事，同時也設有10公里及6公里的健康跑體驗。

賽事路程環繞知本溫泉區及台東大學知本校區，沿途經過「全球8大最美圖書館」之一台東大學圖書館、邊跑邊看海的大學路、知本著名原民部落及聚會所卡大地布部落、孩子的書屋、黑孩子黑咖啡和知本溫泉地標勇男橋等，可欣賞知本溫泉區美麗風光和人文特色。

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知本老爺酒店表示，全馬及超半馬賽事總成績及分組成績獎項包含Garmin Forerunner 945及245專業運動跑錶、老爺酒店集團住宿券等獎項，總價值達80多萬元。

另外，知本老爺酒店表示，明年活動除了再度邀請三鐵一姐李筱瑜擔任活動公益大使外，現場也邀請眾多名人到場響應公益，包含有路跑女神封號的雷艾美、知名自行車YouTube頻道Linda愛打卡打掐的知性美女Linda等，將以行動和跑友一起關心台東弱勢孩童的教育陪伴問題。（編輯：張雅淨）1101226