移工盼自由轉換雇主 勞動部：凝聚社會共識再討論

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台灣移工聯盟26日舉辦「我要自由轉換雇主」移工大遊行行前記者會，現場展示由移工自製版畫拼湊而成的FREEDOM字樣布條，表達想要自由轉換雇主的心聲。中央社記者張雄風攝 110年12月26日

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（中央社記者張雄風台北26日電）台灣移工聯盟今天表示，預計在明年1月16日舉辦移工大遊行，表達想要自由轉換雇主的心聲；勞動部表示，由於自由轉換雇主涉及聘僱安定性及修法，仍需凝聚社會共識再進行討論。

台灣移工聯盟今天舉辦「我要自由轉換雇主」移工大遊行行前記者會，遊行預計將於明年1月16日舉辦，倡議廢除「就業服務法」第53條第4項「不得轉換雇主或工作」的規定。

希望職工中心專員翁倩文說明，就服法規定移工在台從事包含家庭幫傭及看護工作、海洋漁撈工作、經中央主管機關指定或專案核定的工作者，不得轉換雇主或工作。

翁倩文說，另外在同法第59條則列出可轉換雇主的例外情況，如雇主或被看護者死亡或移民；船舶被扣押、沉沒或修繕而無法繼續作業；雇主關廠、歇業或不依勞動契約給付工作報酬經終止勞動契約等原因，移工才能轉換雇主。

台灣移工聯盟代表聶永莉說，因為「不得轉換工作」，因此移工只能忍氣吞聲，在惡劣的勞動條件下工作，才會有移工選擇負債回國、甚至逃跑；就算雇主違反規定，移工一來要蒐證，另外還要經歷長時間的申訴才有轉換雇主的機會；做為擁護人權的政府，應該開發給移工自由轉換雇主的權利。

聶永莉提到，就服法立法30年，引進藍領移工仍視為「奴工」；本次遊行也透過版畫表達移工渴望自由轉換雇主的心聲，除了以移工自製版畫拼成FREEDOM字樣的布條外，移工也會穿上印有版畫圖案的T恤走上街頭。

印尼籍移工Ani在自己製作的T恤上畫了一個哭泣表情，她說這就是自己的心情，其實很多移工感到害怕卻不敢出聲。

勞動部表示，目前就服法相關規範是原則禁止、例外同意，而移工在3年期聘僱期滿後也有轉換雇主的權利；至於自由轉換雇主，由於涉及聘僱安定性及修法，仍需凝聚社會共識再進行討論。（編輯：張雅淨）1101226

台灣移工聯盟26日舉辦「我要自由轉換雇主」移工大遊行行前記者會，倡議廢除「就業服務法」第53條第4項「不得轉換雇主或工作」的規定。許多移工也到場手持標語表達訴求。中央社記者施宗暉攝 110年12月26日

台灣移工聯盟26日舉辦「我要自由轉換雇主」移工大遊行行前記者會，印尼籍移工Ani穿著自己製作的哭泣表情T-Shirt說，這就是自己的心情，其實很多移工感到害怕卻不敢出聲。中央社記者張雄風攝 110年12月26日