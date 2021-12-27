強制險未納保罰單 最快111年3月增投保資訊

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（中央社記者余曉涵台北27日電）交通部公路總局監理組長林義勝表示，最快明年3月寄發的舉發違反強制汽車責任保險事件通知單上，將會新增納保資訊，讓民眾接獲通知單後，即可憑通知單納保。

立法院交通委員會今天繼續審查111年度中央政府總預算案關於行政院公共工程委員會單位、交通部觀光局、交通部公路總局及所屬單位、交通部民用航空局單位預算、民航事業作業基金分預算、交通部台灣鐵路管理局營業預算。

根據統計，每年交通攔檢舉發約500萬次，其中未投保強制汽車責任險製單開罰約20萬件，但繳交罰單後納保僅12萬件，也就是說約有4成民眾繳完罰鍰後，仍未納保強制險。

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交通部公路總局統計，目前也有222萬輛機車，約18%未投保強制汽車責任險。為了要提高納保率，公路總局監理組長林義勝接受媒體聯訪時表示，現行的舉發違反強制汽車責任保險事件通知單上有一聯是空白的，因此應金管會要求，未來將會印製投保的繳費資訊。

林義勝表示，因為系統還要修正，因此順利的話明年2月就可以上路，也就是最快明年3月寄發的通知單上就會印製納保繳費資訊，讓民眾繳罰鍰的同時，也能直接納保強制險。（編輯：張雅淨）1101227