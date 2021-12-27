更多編輯台推薦新聞：
金句回顧／屠圖大主教力挺達賴喇嘛 聯合國演說替同志發聲
國際

金句回顧／屠圖大主教力挺達賴喇嘛 聯合國演說替同志發聲

解體前靠維穩勉強續命 看懂蘇聯30年後為何仍難入土為安
國際

解體前靠維穩勉強續命 看懂蘇聯30年後為何仍難入土為安

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

馬祖離島航線票價調漲 111年元旦實施

2021/12/27 14:04（12/27 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據馬祖連江航業有限公司最新公告，111年1月1日起，連江縣莒光、東引離島航線調整票價，非設籍連江縣的旅客票價調漲約新台幣50元，設籍乘客因縣府補助票價不變。中央社記者邱筠攝 110年12月27日
根據馬祖連江航業有限公司最新公告，111年1月1日起，連江縣莒光、東引離島航線調整票價，非設籍連江縣的旅客票價調漲約新台幣50元，設籍乘客因縣府補助票價不變。中央社記者邱筠攝 110年12月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱筠連江縣27日電）111年1月1日起，連江縣莒光、東引離島航線調整票價，非設籍連江縣的旅客票價調漲約新台幣50元，設籍乘客因縣府補助票價不變。

根據馬祖連江航業有限公司最新公告，連江縣海運船票自111年1月1日起實施價格調整，「東引航線」非設籍連江縣旅客將調整為全票400元、半票200元；「莒光航線」非設籍連江縣旅客調整為全票250元、半票125元。

馬祖連江航業董事長朱秀平受連江縣議會質詢時說明，以莒光航線為例，原票價每海里約新台幣12元，評估台灣其他小客船航線約1海里新台幣20多元，為達營運收支平衡，研議調整，經地方部門協調與中央同意，調整至每海里約新台幣15元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據「連江縣縣民搭乘海運交通票價補助要點」公告，設籍連江縣搭乘海運航線者，票價由連江縣政府依設籍條件補助，因此符合條件的在籍民眾票價維持不變。

馬祖連江航業有限公司公告，至110年12月31日期間，海運船票仍維持票價優惠，即「東引航線」非設籍連江縣旅客票價為全票350元、半票175元；「莒光航線」非設籍連江縣旅客，全票200元、半票100元優惠票價。（編輯：張銘坤）1101227

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族