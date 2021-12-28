吳德榮：跨年至元旦東半部雲多 不利迎曙光

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象專家吳德榮今天表示，今明兩天氣溫漸回升，30日至元旦清晨另波「強度較弱，水氣較少」的冷空氣影響，北台偏涼微冷；跨年夜至元旦東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為嘉義市東區攝氏11.1度、台南市後壁區11.2度、台中市外埔區11.4度；北部則以新北市石門區12.2度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天至明天冷空氣減弱、氣溫漸回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明下午起東北季風略增強，北、東轉有局部短暫雨；30日至元旦清晨另一波「強度較弱，水氣較少」的冷空氣影響，北台偏涼微冷，其他地區影響較小，中南部白天舒適早晚涼；北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲。

吳德榮提到，跨年夜至元旦清晨氣溫偏低，各地區的平地最低氣溫約在13至15度；東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，元旦白天起至111年1月3日仍受東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲；北台灣偏涼，中南部白天舒適早晚涼。（編輯：謝雅竹）1101228